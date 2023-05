Las últimas voluntades de Aless Lequio Obregón vuelven a estar de actualidad tras el nacimiento de Ana Sandra. Tras las declaraciones de Ana Obregón al ser preguntada por las supuestas presiones del Ministerio de Justicia por la inscripción de su nieta, Joaquín Prat le preguntó a Alessandro Lequio por el libro de su hijo, siendo muy tajante al realizar una aclaración a raíz de una intervención de Marisa Martín-Blazquez.

Para ser más exactos, la periodista explicó la información que tenía sobre dicha publicación: "Tengo buena información, tengo que decir que esto no era un libro, era una especie de diario un poco inconexo de lo que en ese momento estaba viviendo Aless. Tenía muy poquitas páginas, no las que dice Ana. (...) Ella a partir de ahí ella empieza a escribir con ayuda de un editor lo que cree que hubiera podido poner Aless en ese libro (...) La información que yo tengo es esta, es diferente a la de Ana Obregón".

Lequio se mantiene al margen

El presentador y los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' preguntan a Alessandro Lequio sobre la relación que mantiene en la actualidad con Ana Obregón y por su nieta Ana Sandra. El italiano continúa sin pronunciarse, pero ha sorprendido a sus compañeros con una respuesta en directo.

Las imágenes de la revista ¡Hola!' en las que Ana Obregón pasea por la calle con una sonrisa radiante, con un vestido blanco y de flores, junto al carrito en el que va la pequeña Ana Sandra. Cristina Tárrega, al ver las fotografías, comenta: "Ella está fantástica, verla así me llena de satisfacción".

Joaquín Prat, aprovechando que Lequio está en plató, pregunta sobre Ana Obregón: "¿Habláis todos los días?". Alessandro, con el gesto serio, responde: "Ya sabes que yo no hablo de este asunto, que cada uno piense lo que quiera". El presentador le contesta: "No te he preguntado de qué habláis... o sea, ni confirmas ni desmientes que habléis todos lo días". Lequio, mirándole a los ojos, sentencia: "Que cada uno piense lo que quiera".

Antonio Rossi, aprovechando que Alessandro habla, le comenta: "¿Te molesta que ella te nombre?". Lequio, poniéndose serio, le dice: "Que cada uno piense lo que quiera... ¿tú qué crees?". El periodista le responde: "Te lo pregunto a ti, yo puedo pensar muchas cosas, pero quiero saberlo por ti".

El comentario que deja sin palabras a los colaboradores

Por último, se vive un momento llamativo cuando Lequio interviene en un comentario de Cristina Tárrega: "Yo nunca te pregunto nada, pero como yo soy muy niñera y me consta que a ti también te gustan muchos los niños...". Alessandro corta a la colaboradora para matizar: "Me gustan los míos". La colaboradora continúa: "¿Y supongo que te apetece mucho conocer a la niña?". Lequio sentencia: "Me gustan los míos". Un matiz que hace el padre de Aless que hace a Rossi reaccionar: "Has dicho mucho".