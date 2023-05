El que fuera concursante de Supervivientes, Diego Matamoros, ha pasado por el quirófano. Y es que el hijo del colaborador de Sálvame se ha encargado de contarlo todo a través de sus redes sociales. "Por eso he estado más desaparecido", ha explicado.

Pero no ha sido la única novedad del hijo de Kiko Matamoros, que esta semana aparece también en el último episodio de mtmad de ‘Amar para vivir’, el videopodcast que Kiko comparte con Marta López Álamo, Diego Matamoros habla como nunca de la relación que tiene con su padre, que aunque ahora se encuentre en un momento excepcional, no siempre ha sido así.

A lo largo de los años, padre e hijo han tenido numerosos rifirrafes que no han dudado en trasladar nunca al ámbito público. De su guerra particular y de sus peores momentos han hablado precisamente ahora. Como también lo han hecho del divorcio de la hermana de Mar Flores y el colaborador de ‘Sálvame’, un punto de inflexión en la vida de Diego y de sus hermanos.

Recaída en su enfermedad

Diego Matamoros ha sufrido una recaída en su enfermedad degenerativa, que le afecta directamente a la espalda. Concretamente, se trata de una condición congénita relacionada con la médula y con las hernias discales. Si bien parecía estar ilusionado con sus avances tras someterse a varios tratamientos, el hijo de Kiko Matamoros permanece ahora en cama y con "mucho dolor". Ha sido Marta Riumbau la encargada en dar la última hora sobre su estado de salud.

Se repite el episodio

Esto mismo fue lo que Diego experimentó cuando tuvo que ser socorrido por una ambulancia hace apenas unos meses. "Me empezaron a fallar las piernas", contó en sus redes sociales desde el hospital, donde permaneció ingresado durante una semana. "Acabé arrastrándome, luchando contra el dolor…fue una tortura. Al final conseguí llamar a familiares y a una ambulancia", señalaba el que fuera concursante de 'Supervivientes' hace poco más de un año.

Más de 365 días en los que Diego Matamoros ha priorizado su salud. A finales del pasado año, pasaba por quirófano para someterse a una intervención que podía suponer un antes y un después en su vida. "Solo os puedo decir lo feliz que estoy desde que he dejado de tener ese continuo dolor que no me dejaba avanzar", explicaba el joven de 36 años, que creía haber encontrado la solución a sus problemas.

Y, aunque así lo fue durante un breve periodo de tiempo, el hijo del colaborador de 'Sálvame' no esperaba sufrir este brote. Y mucho menos habiendo pasado tan 'poco' tiempo desde la intervención. Pero así ha sido. Marta Riumbau, que no se separa de él en ningún momento y que se ha convertido en su principal apoyo en este proceso, ha sido la encargada de explicar en redes lo mal que se encuentra el influencer.

"Lleva días con mucho dolor otra vez", ha señalado la catalana, que ha compartido en su perfil oficial de Instagram una fotografía de Diego Matamoros en la que podemos verle en cama, tumbado boca arriba, y sosteniendo la mano de su pareja. Una estampa que ha preocupado a sus seguidores, pero que no ha sido la última que hemos visto de la pareja.

Y es que después de haber estado guardando reposo durante este brote de su enfermedad, Diego Matamoros y Marta Riumbau han salido a tomar algo (un café con leche) a una terraza, aprovechando la poca tregua que le permiten sus acuciantes dolores y disfrutando de las temperaturas primaverales.