Chanel se convirtió en una figura de lo más icónica tras su paso por Eurovisión. La cantante fue seleccionada el año pasado por el jurado para representar a España en el festival europeo a través del Benidorm Fest y en seguida se levantó la polémica en redes. Y es que no a todo el mundo le gustó la decisión y pensaban que era la peor apuesta para llevar a un evento tan grande. Sin embargo, los resultados finales y la puesta en escena dejaron boquiabierto a todo el país. La cosa no quedó ahí: Chanel se alzó con el tercer puesto y consiguió uno de los mejores resultados de la historia para España.

La artista sacó su faceta de bailarina durante la actuación, ya que su currículum antes de dar el salto a la fama contaba con hitos como el formar parte del elenco de el musical "El Rey León". De hecho, fue tal el éxito de su "SloMo" que algunos de los aficionados que esperan la celebración de Eurovisión 2023 ya han encontrado restos de su estilo en canciones de otros países. En el caso español, el relevo lo ha tomado "Blanca Paloma", con una canción bastante distinta de la que llevó el equipo de trabajo de Chanel.

"Slomo" dio el salto más allá de Eurovisión y se convirtió en una canción para sonar en la radio y en distintos eventos dado su ritmo y su letra pegadiza. De hecho, en Spotify cuenta con más de 59 millones de reproducciones. La cantante, que se encuentra trabajando en sus proyectos personales, se dejó ver por el photocall de los premios Ídolo, un evento de la creadora de contenido Dulceida en el que se entregan los premios a las figuras más influyentes en redes sociales del país.

RTVE lanzó preguntas para todos los que pasaron por delante y una de ellas fue precisamente Chanel. Allí respondió a una pregunta que suele generar mucha curiosidad a los seguidores: La última vez que la cantante cogió el metro. “El año pasado”, contestó la artista, que añadió: “La última vez iba con mis amigos de profesión haciendo la broma de ‘¡Chanel, Chanel!’ y yo les decía que me dejaran en paz porque eso no iba a suceder”.

La cantante no tiene problema ni se esconde para hacer este tipo de confesiones. En una entrevista recogida por el canal Yass, de Mediaset, la artista ha confesado tener dos cicatrices, un tatuaje y ser muy fan de Disney, tanto que los diálogos de sus películas favoritas están enteritos en su cabeza, ya que le encanta recrearlos: "Me sé todos los textos y me encanta hacerlos mientras los veo". La cantante ha confesado su mayor fobia en este mundo, la cual es ahogarse o no poder respirar, algo que pocos se esperaban.

"Lo que más me molesta es la no lealtad y las mentiras", ha confesado también, sin rodeos, sobre las cosas que no le gustan. Respecto a sus "crushes", término anglosajón que hace referencia a un amor platónico, ha sido firme y sin dudarlo ha mencionado a la exitosa actriz Ruby Rose.