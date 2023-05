Fani Carbajo, exparticipante de la Isla de las Tentaciones y Supervivientes saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Acudió junto a su pareja, Christofer Guzmán, y ambos dejaron momentos ya para la historia de la pequeña pantalla en España como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja. La popularidad alcanzada en este programa le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada.

Aunque con idas y venidas, parecía que Fani y Cristopher estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que en junio de 2022 se casaron. La felicidad no duró mucho al matrimonio, que terminó por separarse.

Pero mucho ha pasado desde entonces. En su canal asegura que ha conocido a otro hombre, Fran, que "es anónimo, mecánico y trabaja los fines de semana en una discoteca... y le conocí ahí, de fiesta", señala la televisiva.

Fani, además, tiene un hijo de 15 años al que ha querido hacerle un regalo muy especial. Emilio cumple 15 años y Fani Carbajo ha querido celebrar el cumpleaños de su hijo por todo lo alto. Después de hablar sobre el difícil momento personal que atraviesa, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido sorprender a su hijo. La empresaria y su novio Fran Benito le han regalado a Emilio una espectacular moto para que pueda desplazarse e ir al instituto en ella.

En exclusiva en su canal de mtmad, Fani ha grabado la reacción de su hijo al descubrir el impresionante regalo que el novio de su madre ha montado con sus propias manos. Y es que Fran es mecánico y ha querido sorprender a Emilio de la mejor forma que sabe, creando una moto exclusiva para el hijo de su novia. "Fani llevaba mucho tiempo gestando la sorpresa... ¡Y por fin ha llegado el día! Emilio es todo un adolescente y la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido agradecerle todo lo que hace por ella día a día, regalándole su primer vehículo propio. Una espectacular moto que el novio de Fani ha elegido y diseñado exclusivamente para el hijo de su chica. Además, el novio de Estefanía ha decidido regalarle a Emilio el carnet de conducir. Un precioso gesto que el hijo de Fani ha agradecido públicamente, muy emocionado. Por último, Fani no ha podido evitar acordarse de Christofer Guzmán, quien le había prometido a su hijo un regalo similar que no ha cumplido"

Decisión

Pero esa no es su decisión más trascendental, que tiene que ver con un negocio que había montado, un bar de copas. Y es que, como asegura "he decidido irme del local". Según explicó, tuvo que coger dos socios para poder abrir el bar porque ella sola no podía afrontar los gastos, y aún así, "tengo muchísimos gastos para una sola persona, si no tuviese un hijo o una casa a lo mejor seguiría, pero como no es el caso y soy una mujer trabajadora y luchadora, he tomado la decisión de dejar el local", apunta. Una decisión que, además, no le duele porque, en cierto modo, el negocio estaba vinculado a su ex.