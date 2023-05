Apenas una semana después de asistir al estreno del último espectáculo de Joaquín Cortés y asegurar que está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con Ivonne Reyes para que su interminable guerra judicial llegue a su fin, Pepe Navarro ha cambiado de opinión y ha revelado que va a emprender medidas legales contra la venezolana por el daño personal y profesional que le ha hecho con sus declaraciones sobre él en diferentes entrevistas en los últimos años: "Lo que me ha hecho esta mujer es muy grave".

"Es un contencioso ridículo y delictivo, aunque hay que afrontarlo como es y punto. Yo no he llorado, pero los que deben haber llorado es la otra parte, porque es muy duro mantener una mentira constante públicamente. Esconder una verdad es un veneno y una bomba que hace mucho daño interno" asegura, insistiendo una vez más en que Alejandro Reyes no es su hijo como Ivonne lleva manteniendo más de una década.

Para el joven aspirante a actor, un mensaje muy contundente que deja claro que Pepe cree que debería desmarcarse de su madre e intentar averiguar quién es su padre biológico: "No me da pena ni nada. Es mayor y podía tomar una decisión en este instante por encima de su madre que ha decidido un camino equivocado cualquier mentira no es buena para sobrevivir ¿no? él ya es mayor y sabrá lo que es la sintonía con su madre y la realidad de su vida y la paz que eso le supondría".

"Admitir que yo no soy su padre y después que busque quién es su padre, o su madre le ayude, es una cuenta pendiente que va a tener toda su vida" añade, confesando que él desconoce quién es el padre de Alex y tampoco sabe si el hijo de Ivonne conoce su identidad aunque, como el presentador afirma, "cuanto antes lo sepa y se quite ese peso de encima antes será una persona normal y podrá decidir sobre su vida, que ahora está condicionada por una terrible y tremenda mentira que no le ayudará a ser feliz".

"Me da pena que una persona -por la venezolana- viva en la infelicidad, en una mentira permanente a sabiendas de que es mentira. Eso es muy duro, y ella que está tan cerca de chamanes, de psicólogos, psiquiatras nadie le haya dicho: Ivonne ponte las pilas" añade, evitando responder a las preguntas de si Ivonne es lo peor que le ha pasado en la vida o si la considera mala persona: "No voy a calificar qué cualidad tiene o no tiene, sólo sé lo que ella está haciendo que es mentir" apunta.

Respecto a su batalla judicial, esta está lejos de acabar como él mismo confesó que era su deseo en su última aparición pública y, con contundencia, anuncia que "va a haber muchas batallas más y graves, muy graves".

"Yo no amenazo, pero sigo el proceso que he de seguir a la persona que me ha hecho muchísimo daño, que me ha hecho perder contratos, dinero, prestigio social es muy grave lo que me ha hecho esta mujer* es grave" denuncia, huyendo sin embargo del titular 'a por todas contra Ivonne Reyes': "No voy a por todas, no es una cuestión de venganza sino de poner las cosas en su sitio* no se puede estar 14 años machacando a una persona, diciendo siempre que sale lo malvado que es, sin tener ningún juicio, ni conocimiento de esa persona, sin conocerme, sin saber absolutamente nada, y por eso va a haber más juicios y graves".