La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más seguidos de la televisión española por las mañanas. Aunque tiene difíciles competidores como El Programa de Ana Rosa o Al Rojo Vivo, el concurso de Antena 3 se ha mantenido en buena forma en antena durante muchos años.

De hecho el espacio que presenta Jorge Fernández cuenta con una legión de seguidores que se hacen notar en las redes sociales, sobre todo en Twitter, tanto cuando hay una buena noticia como cuando tienen que criticar lo que no les ha gustado.

Este último caso es el motivo por el que La Ruleta de la Suerte se ha convertido en tendencia en España. En la edición del pasado jueves el cantante del programa, que habitualmente ameniza las mañanas al público y a los concursantes, decidió tocar una de las canciones más populares en este momento en todo el mundo. Este ha hecho una versión de un tema que se cuela en todos lados y que seguro que has escuchado aunque sea de fondo.

Pues bien pese a que en el plató no parecía así, la gente que seguía el programa ha mostrado sus críticas hacia esta versión y miles de usuarios han convertido a La Ruleta de la Suerte en tendencia después de oír la canción.

La audiencia ya ha pedido su salida de La Ruleta de la Suerte en más de una ocasión

Es uno de los programas más míticos de la actual televisión en abierto, pero La Ruleta de la Suerte estaría en horas bajas. Bueno, en concreto uno de sus trabajadores; o así lo ha hecho saber la audiencia fiel de un espacio televisivo de Antena 3 que lleva varios años repartiendo dinero con sus atractivos paneles.

La audiencia del programa está muy molesta con uno de los integrantes del programa. Los seguidores del espacio han criticado ferozmente sus comentarios en las redes sociales desde hace meses. El miembro que no gusta a la audiencia es Joaquín Padilla. Este es el cantante del programa y también conocido por ser miembro y vocalista del grupo de música Iguana Tango. Padilla lleva acompañando al espacio de Antena 3 muchos años.

Pese a su veteranía en La Ruleta de la Suerte sus comentarios en el programa no están agradando a la audiencia. "De verdad, no vais a tener menos audiencia por cambiar al cantante. Al contrario, os verá más gente. Es insoportable oírle. Es que ni entona", asegura un seguidor del programa en un comentario en las redes sociales.

"A partir de hoy en mi casa #laruletadelasuerte se la ve sin audio…!!"

La canción en cuestión que el cantante del programa se lanzó a versionar fue el ya famoso "Quédate" del cantante canario Quevedo en colaboración con el productor argentino Bizarrap. Un tema que batió records de reproducciones, liderando durante días las listas mundiales de Spotify y que está a punto de sumar 1.000 millones de reproducciones en la plataforma.

No obstante, los usuarios no han tenido piedad a la hora de opinar sobre la interpretación de la sesión 52 que hicieron en el programa de Jorge Fernández. Y es que en Twitter algunos de los comentarios publicados no dejaban en muy buen lugar al cantante de La Ruleta de la Suerte: