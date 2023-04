Pasapalabra es uno de los concursos televisivos más visto y valorado en la televisión. De hecho, a día de hoy, es el programa más visto en la actualidad, situándole como líder indiscutible de su franja horaria. En España, éxito se debe a la simpatía de Roberto Leal -el presentador- y también, en gran medida, a sus concursantes e invitados.

Pasapalabra es sin duda, uno de los programas españoles que más dinero ha repartido. En el año 2006 Eduardo Benito ganó el que es -hasta día de hoy- el mayor bote, con una cifra de 2.190.000 euros. Este madrileño que por entonces tenía 38 años, se llevó esta fortuna dejando a todo el mundo estupefacto. Al igual que en el año 2016, cuando David Leo se hizo con el segundo mayor bote de Pasapalabra. Estamos hablando de una cuantía de 1.886.000 euros.

En el año 2021 el tinerfeño, Pablo Díaz, obtuvo un bote con una cantidad nada desdeñable de 1.828.000 euros. Situándose así en el tercer escalón del ranking de los mayores botes de la historia de Pasapalabra en España.

Justo por detrás del violinista se encuentran Juan Pedro Gómez, que en el año 2013 se llevó consigo 1.647.000 euros y Francisco José González, que hace unos cuatro años, en 2019 logró superar El Rosco y obtener la cantidad de 1.542.000 euros.

A estos les siguen César Garrido con 1.524.000 euros en 2021 y Paz Herrera. La única mujer que se encuentra en el top 10 de los mayores botes. Esta concursante ganó en el año 2014 un total de 1.310.000 euros.

El programa es líder de audiencia en su franja horaria y uno de los ases en la manga de Antena 3. Millones de espectadores siguen los duelos en los que los conocimientos sobre temáticas diferentes entretienen y enganchan a una audiencia fiel que acude religiosamente a tratar de averiguar cuál de los dos concursantes que se encuentre en la lucha por el bote conquistará el rosco definitivo.

La lucha por el rosco es uno de los momentos clave del programa. El duelo titánico por la conquista del bote mantiene en tensión a una audiencia fiel que otorga a Antena 3 datos con los que sacar pecho cada día.

No obstante, el no ganar el bote tiene una cara A y otra B. Por un lado, el ganador del rosco (pero no del bote) acumula un premio de 1.200 euros, que se va sumando cada vez que el rival es derrotado. Por el conrario, si el concursante cae en la prueba, debe enfrentarse en la silla azul y demostrar sus conocimientos ante un nuevo aspirante que puede arrebatarle el puesto.

Otra de las claves fundamentales del éxito de Pasapalabra es el horario que se emite. Antena 3 tiene programado este espacio entre las 20.00 y las 21.00 de lunes a viernes, justo antes de que comiencen los informativos. En conclusión, Pasapalabra es un programa de televisión de juegos muy popular que se ha adaptado a diferentes países. El formato del programa se ha mantenido bastante similar en todas las adaptaciones, pero con algunas adaptaciones y cambios para adaptarlo al público local. La popularidad del programa en todo el mundo es una muestra del éxito del formato original y de su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y culturas.