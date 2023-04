Tras el estreno de la serie 'Cristo y Rey', Bárbara Rey se sienta en 'El Hormiguero' para contar sus impresiones y revelar algunos detalles más sobre su vida y todo lo que se cucenta en la exitosa serie que interpretan Belén Cuesta y Jaime Lorente. "Me ha gustado muchísimo, cuando me dijeron hacer una serie de mi vida me quedé impresionada. Después de ver lo que han hecho estoy loca, los actores son maravillosos" reconocía Bárbara en sus primeras palabras con Pablo Motos. A pesar de la dureza de las imágenes que aparecen en la serie, Bárbara asegura que el contenido es 100% fiel a la realidad: "La serie es fiel la los hechos, cronológicamente hay algunos cambios pero que forman parte de mi vida, lo que sale pasó. Pasan muchas más cosas pero había que hacerlo en 8 capítulos" y añadía "de mi matrimonio lo cuento todo pero no se pueden contar tantas cosas, los malos tratos fueron muy continuados, con que puedan ver que los hubo, es suficiente". Con muchas ganas de que se estrene la nueva docu-serie sobre su vida bajo el título 'Una vida Bárbara', la vedette reconoció que ha vivido mucho aunque tuvo una infancia muy complicada. "Mi madre no quería tenerme, desde quee se quedó embarazada hizo todo lo posible por abortar. Cuando mi madre se ponía mal de los nervios me pegaba, ella me contaba muchas veces que no había querido tenerme y las cosas que hizo para no tenerme" ha recordado Bárbara con la mirada puesta en el pasado.

BÁRBARA REY Y SU RELACIÓN CON EL REY JUAN CARLOS

En cuanto a las muchas historias que se han comentado sobre el origen de su nombre artístico, Bárbara explicó que no tenía nada que ver con su posterior relación con don Juan Carlos: "El nombre me lo puse con 22 años, no se pensaba ni en la Monarquía, empezamos a combinar nombres de famosas extranjeras con nombres españoles. En esa época estaba Fernando Rey y combinó el nombre de Bárbara con Rey". Sobre cómo fue su primer contacto con el rey emérito, la actriz reconoció que le hubiera gustado que ese momento no se hubiera dado nunca: "Antes de que nos conociéramos me llamó muchas veces, cogimos hasta cierta confianza, ya le llamaba de tú. Cuando quedamos yo estaba muy nerviosa, solo lo había visto en los telediarios. Me mandó un coche oficial y le conocí, por eso yo conozco La Zarzuela.

Me hubiera gustado que no ocurriera esto en mi vida, tenía mi vida muy tranquila, hacía cine, teatro... a mí me complicó la vida". Reconociendo que don Juan Carlos ha ocupado un lugar muy importante en su vida, Bárbara asegura que no llegó a estar enamorada de él: "Llegué a quererle mucho pero enamorada no. Me he encontrado muy a gusto en muchos momentos, pero en otros no. Creo que las cosas no fueron como tenían que ser. No se portó bien conmigo, no estuvo a la altura. Tendría que haber estado porque yo me estaba portando muy bien". Dejando atrás el dolor, la vedette reconoce que don Juan Carlos debería estar en España porque ha hecho mucho por el país: "En este país viven muchas perosnas que deberían estar más lejos de lo que está él. Ha hecho cosas que no están bien, pero también ha hecho cosas que están bien. Ayudó en un momento en el que todos teníamos muchos miedo".

SU VIDA CON ÁNGEL CRISTO

Tras la polémica que se creo por las palabras de Bárbara en las que aseguraba que se había vuelto a enamorar de Ángel Cristo por la serie, la actriz matiza y explica lo que quiso decir: "No es que me enamorara de él de nuevo, pero recordar esos momentos tan bonitos que yo había olvidado por completo, me hicieron volver a enamorarme de ese momento. En la vida hay que perdonar, esta serie ha hecho que yo perdone a mi marido totalmente". Con un matrimonio empañado por los malos tratos, Bárbara recordó la primera vez que Ángel le puso la mano encima: "La primera vez que me puso la mano encima estaba embarazada de mi hijo. Vine a Madrid y me crucé con Paquirri en el aeropuerto. Cuando se lo conté me dio una paliza por primera vez, decía que había venido a Madrid a verme con mi amante". "Me pegó durante todo mi matrimonio, incluso después de separame, estuvo un año viviendo en la casa. Ese año fue mortal, él no asimilaba que yo estuviese en un lado de la casa y él en otro. Yo tuve miedo por mi vida y la de mis hijos" confiesa con la conciencia muy tranquila sobre todo lo que ha vivido.