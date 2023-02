Bárbara Rey está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: mañana domingo se emitirá en ATRESplayer PREMIUM 'Cristo y Rey', la serie que narra su vida y la de Ángel Cristo. Por primera vez no será ella quien cuente su historia, una ficción detallará al completo lo que ha vivido.

Hablamos con Bárbara y se muestra de lo más bromista cuando le preguntamos por Corinna, de hecho tira de humor: "veo a Corinna estupendamente y no me gusta las cosas que dice. Creo que no son necesarias. No hace falta humillar ni hacer daño". La artista nos afirma que se alegra del resultado del juicio celebrado en Londres, en el que Don Juan Carlos ha salido vencedor: "yo no sé cómo se ha atrevido a decir determinadas cosas tan íntimas".

La vedette tira de ironía cuando se le pregunta si compartía con Corinna una típica merienda española compuesta de café y porras: "no me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es muy fina. A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo".

Aunque ha echado balones fuera cuando se le ha preguntado por Don Juan Carlos y su presencia en el funeral de Constantino De Grecia, Bárbara sí ha empatizado con el dolor de Doña Sofía y del resto de la familia real: "sí les doy el pésame porque el fallecimiento de una persona siempre es muy doloroso aunque sea una persona mayor, aparte que creo que tampoco era tan mayor".

Así será 'Cristo y Rey'

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo... Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja... Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos... Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.