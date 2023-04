Marta López Álamo se encuentra en Nueva York trabajando como modelo y no puede estar más feliz por estar cumpliendo todos sus sueños profesionales, por lo que comparte vlogs con sus seguidores de las redes sociales para que vean cómo es su trabajo y qué planes hace por la ciudad que nunca duerme. Pero la prometida de Kiko Matamoros ha interrumpido esta rutina de contenido para contarle a sus 'followers' que ya ha recibido su diagnóstico médico tras hablar de forma online a su endocrino.

"¿Os acordáis de que hace tiempo me detectaron una alteración en los anticuerpos del tiroides porque los tenía muy altos? Pues eso podía derivar o no en una tiroiditis o hipotiroidismo y tengo como una especie de principio de hipotiroidismo y también una especie de enfermedad de Hashimoto", ha revelado Marta López Álamo, que añadía cuál es el tratamiento que va a seguir a partir de ahora: "Voy a empezar a tomar un medicamento con levotiroxina por prescripción de mi endocrino".

Una enfermedad que padece su madre

La influencer ha explicado que su madre tiene hipotiroidismo - que se produce cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroides, que son las que controlan la forma en la que el cuerpo gestiona su energía - y que las trata el mismo endocrino, al que le ha agradecido su profesionalidad y ha calificado su experiencia siendo su paciente como "magnífica". "Lo bueno es que me lo han diagnosticado a tiempo porque me he hecho los análisis que tenía que hacerme cada seis meses", ha celebrado la andaluza.

"Es algo con lo que se puede vivir, que todos los males sean esos", ha comentado con optimismo Marta, que debido a la enfermedad de Hashimoto se tendrá que medicar a diario, ya que esta dolencia hace que las células del sistema inmunitario provoquen la muerte de las células de la tiroides que producen estas hormonas.

Por último, la modelo ha querido sincerarse con sus seguidores de Instagram acerca de las consecuencias que ha experimentado hasta el momento debido a su alteración hormonal: "Causa la sequedad extrema, que es por lo que me salen herpes en los labios [...] la fragilidad en el pelo, el cansancio, la apatía... Menos el tema de coger peso, creo que me han pasado todos los síntomas que tiene el hipotiroidismo que, por suerte, es el más tratable de los dos. Pero ya me lo estoy controlando y es lo que hay", indicó la influencer.

