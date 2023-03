Si Carlos Sobera pensaba que lo había visto todo como presentador de un programa como First Dates, queda demostrado que no podía estar más equivocado. Por su plató ha pasado de todo. First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos han hecho confesiones de los más llamativas. Kike ha esperado hasta el momento de pagar la cena para preguntarle a su cita por su nivel de feminismo y que la cita le saliera por la cara. El soltero le ha pedido a Toñi que demostrara la igualdad entre hombres y mujeres invitándole a cenar. Toñi es una mujer divertida que suele caer bien a la gente y a la que le gusta mucho divertirse. En el amor no la ha ido nada bien, desde que murió su pareja no ha encontrado a nadie que la convenza. Es madre soltera, el padre le dejó a los cuatro meses de embarazo y se emociona al hablar de cómo ha sacado a su hija adelante. Según le ha contado a Carlos Sobera, su ideal de chico es un hombre que sea majete. Kike, su cita, también se define como un tipo alegre y jovial que siempre tiene una sonrisa en la boca. Ha bromeado con Carlos Sobera nada más entrar en ‘First Dates’ y nos ha contado que tuvo dos relaciones muy bonitas y al principio, que terminaron como el rosario de la aurora. Toñi estaba un poco sorprendido porque no le gustaba nada de lo que ella hacía y ha querido saber si hacía algún tipo de deporte “yo voy a aquagym y estiramientos” y él le ha dejado claro que el deporte ya lo hizo cuando era joven “ahora nada de nada”. Inocencio (92 años) en First Dates: “Andando me voy yo a Ibiza solo por verte” “No quiero ninguna carga familiar de nadie, eso es un peso y un lastre para una pareja”, ha asegurado Kike al saber que Toñi quería vivir cada uno en su casa en una relación porque ella está muy cómoda con su hija y su perro. Le ha explicado que él es más de compartir el día a día, vivir bajo el mismo techo y contarle sus problemas al llegar del trabajo. “¿Eres feminista?”, ha querido saber Kike mientras que les entregaban la cuenta. Toñi le ha dicho que sí y él le ha respondido con un “entonces pagas tú”. Toñi no ha tenido ningún problema en pagar porque apuesta por la igualdad, ante todo. En el momento de la decisión final, Kike ha dejado claro que no volvería a quedar con Toñi porque tiene una carga familiar y él quiere una convivencia total y absoluta. Ella le ha explicado que tampoco tendría una cita con él porque está buscando a alguien más joven y con otra mentalidad