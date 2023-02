Cada vez son más las cadenas de televisión que apuestan por las series turcas. Por eso, no es de extrañar que todos los grupos mediáticos del país sigan comprando derechos para emitir las novedades llegadas del país otomano

Las telenovelas se han convertido en garantía de éxito y si no que se lo digan a Antena 3, que arrasa cada tarde con Tierra Amarga y por la noche con su emisión de Infiel.

Can Yaman es una de las últimas demostraciones de que las telenovelas turcas han llegado para quedarse. En los últimos meses han sido varias las producciones de este tipo que han triunfado en nuestro país y en varios países de nuestro entorno. La primera que tuvo éxito entr el público fue Kara Sevda. Pero poco a poco las espectadoras se fueron rindiendo ante Erkenci Kus.

Los hijos y las hijas de quienes seguían los culebrones latinos que se emitían a la hora de comer hace años en la televisión en abierto en España siguen ahora las producciones turcas. Lo cierto es que las historias son siempre las mismas. Se trata de amores prohibidos entre personas que normalmente pertenecen a clases sociales distintas y que tratan de sacar adelante su relación.

Lo que ha cambiado en buena medida es la forma en la que se ven este tipo de producciones. Si bien siguen teniendo mucho público "lineal" (el que sigue las series a través de los canales tradicionales), muchos han optado ya por seguir sus novelas favoritas a través de los servicios a la carta que ofrecen las diferentes plataformas. Los cambios de horario han hecho que muchos espectadores cambien también el modo en el que ven las series.

Can Yaman es un actor muy activo en sus redes sociales que arrasa en su país y enotros lugares del Mediterráneo como Italia. No obstante, el actor se prepara para dar el gran salto internacional que le falta. Can Yaman será el protagonista de un nueva serie para Disney Plus basada en la novela El Turco Será escrita por Kerem Deren y dirigida por Uluç Bayraktar. Comenzará a rodarse en Julio. Según la periodista Birsen, la pareja de Can será una estrella a nivel mundial

Tierra amarga, garantía de éxito

En Turquía, "Tierra amarga" cosechó muy buenas cifras de audiencia. Tal y como revela Antena 3 en su propia web, "es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo".

Este movimiento no viene sino a ratificar la apuesta de Antena 3 por las series turcas, tras los éxitos de "Mi hija" y "Mujer". Las buenas cifras de audiencia de estas producciones también corrobora que las producciones otomanas tienen tirón en España. Su éxito comenzó hace un par de años, con el "boom" de "Erkenci Kus", una serie protagonizada por el galán Can Yaman que sumó miles y miles de seguidores.

Y el movimiento más o menos bien. Antena 3 sigue acercándose poco a poco a la audiencia de Sálvame. Pero claro, el éxito es tal que la principal cadena de Atresmedia ya aprovecha para usar ese contenedor como promocional para todos los programas. Y eso cabrea a mucha gente. "La serie está bien pero cortan cada poco para anuncios y para contar cosas de la cadena", se quejan los espectadores.