Macarena García aparecía en la alfombra roja de los Premios Feroz luciendo un estilismo espectacular, con el que demostraba ser fiel a su estilo y personalidad arrolladora. Un mini vestido rockero con tirantes y escote recto en el que predominaban los grandes volantes que llevaba en los laterales de la falda, a modo de tul.

La actriz nos confesaba que estos premios siempre son una "fiesta divertidísima y está todo lo mejor que se ha hecho en el año en el cine, en series, maravilloso" y se mostraba muy feliz de poder reencontrarse con compañeros y con el gran Pedro Almodóvar: "me vuelve loca Pedro y nada, además tengo amigos muy queridos nominados, así que feliz de estar acompañando y celebrando".

En cuanto a sus proyectos laborales, Macarena nos contaba que sigue "rodando la serie 'La Mesías'" en la que "todavía me quedan unos mesecitos" y luego, la actriz nos confesaba emocionada que tiene "un par de proyectos de cine que tienen buena pinta y que me apetecen mucho, así que bastante bien".

Muy reacia a hablar de su vida privada, Macarena aseguraba que está "todo muy bien" tras su ruptura con Leiva. A pesar de no querer más detalles sobre su separación, la intérprete ha querido dejar claro que "siempre" existirá respeto, admiración y cordialidad. Y es que la actriz dejaba claro que "no me incomoda" ser protagonista en la crónica social por sus temas personales, de hecho "lo entiendo", pero prefiere hablar sus intimidades con sus seres cercanos: "no me sale a mí contarlo. Se lo cuento a mi gente".