No todo ha sido un camino de rosas en la carrera de Aitana. La extriunfita tuvo momentos buenos y otros no tanto en su paso por "Operación Triunfo", el programa de televisión que la catapultó a la fama. En una entrevista en el canal de YouTube mexicano Pinky Promise, la cantante catalana reconoció cuál había sido su peor momento en el "talent". "Era gravísimo; pensé que me echaban".

Aitana fue una de las integrantes de la última hornada exitosa de de "Operación Triunfo". Fue en la edición de 2017, en la que se recuperó un formato que tan bien había funcionado a comienzos de este siglo. Los participantes de aquella edición fueron Mimi, José Antonio, Thalía, Marina, Ricky, Mireya, Raoul, Cepeda, Nerea, Roi, Agoney, Ana Mena, Alfred, Miriam, Aitana y Amaia. Aitana acabó en segundo lugar pero hasta ahora ha sido, sin lugar a dudas, la concursante que más ha afianzado su carrera lejos de "Operación Triunfo". Eso le ha llevado a girar por todo el mundo. Durante sus viajes, además de cantar, la artista participa en numerosas entrevistas. En una de ellas, en México, reconoció cuál había sido su peor momento en la academia. TVE pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Las tres puertas' con María Casado en La 2 "La peor, sin duda, la primera gala, la cero. Me pusieron la primera de los 18 participantes. Abrí OT después de 10 años, cantando la canción de 'Bang bang' de Nicki Minaj y Ariana Grande. Hice el rap... Literalmente me lo inventé todo", comenzó explicando la "triunfita", que abundó en sus argumentos: "Hubo un problema técnico de sonido, y la canción se empezó a escuchar antes en televisión. Iba a destiempo. Todo el mundo estaba perdido en ese momento. Llegó el momento del estribillo, entré en bloqueo y creo que empecé a inventármelo", relató entre risas. Tras la situación, la artista asegura que se puso en lo peor: "Digo: 'Me echan'. Era muy fácil saber que me estaba confundiendo porque mi cara lo decía todo". Además, Aitana explicó a sus entrevistadores que el formato de "Operación Triunfo" no daba opción a correcciones. "Todas las galas eran en tiempo real. Si la cagabas nadie te lo podía solucionar", afirmó, sobre una situación que no solo no acabó en tragedia, sino que contó con la comprensión del jurado, tal y como ella misma relató: "Fueron conscientes de que hubo un problema técnico, los jueces lo explicaron, y me dijeron que tenía que haber seguido sin poner caras de que me estaba equivocando. En esos meses pillé tablas y aprendí a no poner caras".