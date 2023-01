Con la cantidad de series que tenemos a nuestra disposición en las plataformas de streaming, los creadores tienen que darle muchas vueltas a la cabeza para que nos fijemos en su producto. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Por eso, una buena opción es hacer que el espectador sea el protagonista de la serie, permitiéndole tomar decisiones. Y esto es lo que ha hecho el gigante Netflix con una nueva serie, con un movimiento que recuerda al que ya hizo cuatro años atrás con "Bandersnatch", el episodio interactivo de "Black mirror" .

Orden

Y ahora lo ha vuelto a hacer con una serie interactiva. Se trata de "Caleidoscopio", una serie que, a diferencia de otras, no está ordenada de forma numérica, sino que cada capítulo es un color. La gracia de la serie está en que puedes seguirla en el orden que quieras, siempre respetando el último capítulo, que se llama blanco. Además de este capítulo, está amarillo, naranja, azul, violeta, rojo, verde y rosa.

Esta diversidad de opciones hace que la serie se haya hecho viral, y hayan salido numerosas recomendaciones sobre cómo visualizar la serie en función de diversos factores. Por un lado está el orden cronológico, (violeta, verde, amarillo, naranja, azul, blanco, rojo y rosa), pero también podemos elegir el orden que nos ofrece la propia aplicación de Netflix o alterarlo como nos venga en gana.