Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso que Netflix y otras plataformas, a la par que apuestan por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hace para incluir películas clásicas.

Las series y los largometrajes de estreno son en realidad las que nutren la mayoría de las ocasiones la plataforma. Los catálogos se llenan de títulos originales producidos por cada empresa, llenando con contenido de todos los países e idiomas. Es por eso que, normalmente, cuando llega una serie española, suele causar bastante furor entre la audiencia. Ocurrió hace unas semanas con la nueva producción de David Martín Porras y Marta Pahissa, que en realidad es una adaptación de la obra de teatro de Guillem Clua, Premio Nacional de Literatura Dramática. Carlos Cuevas y Miki Esparbé son los encargados de dar vida a Álex y Bruno, dos jóvenes que se encuentran después de que uno de ellos haya sufrido un gran desengaño amoroso. Lo que empieza pareciendo una cita sin importancia acaba llegando más lejos, y eso es lo que se cuenta a lo largo de los ocho capítulos que componen ‘Smiley’.

En el encuentro de ‘Serializados Fest’, Cuevas fue preguntado por cómo se desarrollan las escenas de intimidad dentro de la serie, a lo que él respondió que se hace con “muchísimo respeto porque son muy incómodas. Cuando nos ves en la pantalla haciendo escenas íntimas bajo ningún concepto hay deseo, es estrictamente profesional”. El actor quiso recalcar la figura de Netflix incluyendo el departamento de coordinación de intimidad: “Nos ha salvado la vida. En mi carrera profesional a veces lo he pasado mal rodando escenas de sexo porque la peña no está pendiente y en esta serie nos han cuidado…”. Carlos Cuevas ha comentado que gracias a ello, por primera vez ha podido levantar la mano para elegir aquello con lo que no se sentía cómodo.