Que todo lo que se pone Paula Echevarría causa sensación no es ninguna novedad. La actriz asturiana es un gran reclamo publicitario para las marcas y prenda que se pone, prenda que se agota. A la candasina no le falta el trabajo como embajadora de algunas firmas en Instagram. En los últimos meses ha colaborado con una firma cosmética cuyos productos están arrasando en ventas. El último lanzamiento son las cápsulas de vitamina C pura que promocionan como "el escudo antiedad más poderoso".

"Idea de regalazo", comentó Echevarría en su Instagram mostrando el producto. "Pude probarlo antes que nadie y en 8 semanas la piel se alisa, se ilumina y las manchas casi desaparecen. Los resultados están probados clínicamente y las unidades son super limitadas y van a volar", avisó la asturiana. Y tenía razón. Fue tal la demanda de este producto que se formó un importante atasco de pedidos. Fueron muchas las clientas que se quejaron a la marca de las dos o tres semanas que estaba tardando en llegar el producto. La marca explicó que habían tenido un problema durante la semana del Black Firday, pero que ya estaban solventándolo, aunque aún hay clientas que denuncian seguir a la espera de su paquete. "Si lo sé no lo compro", comentaba una usuaria. El "efecto Paula" es así. Lo que toca lo convierte en oro. View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Las cápsulas en cuestión que utiliza Paula Echevarría para el rosto son de vitamina C y E y están envasadas sin oxígeno para conseguir la máxima efectividad. La vitamina C al contacto con el oxígeno empieza a degradarse, por eso los productos al abrirse y verse expuestos al oxígeno dejan de ser eficaces en días. Estas cápsulas evitan que eso pase. Además, tiene un 20% de Ácido Ascórbico, la concentración más alta del mercado. Todo ello hace que la piel se muestre más firme, repara el daño celular, reduce manchas, aumenta la luminosidad y trabaja la firmeza y el óvalo facial. La caja de 30 cápsulas (para un mes) cuesta 80 euros.