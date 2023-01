Chanel ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción 'SloMo' tras recibir un total de 96 puntos.

En segunda posición ha quedado Rigoberta Bandini con su himno 'Ay mamá' (91 puntos), seguida de las gallegas Tanxugueiras con 'Terra' (90) y Rayden con 'Calle de la llorería' (67 puntos).

Blanca Paloma y su canción 'Secreto de Agua' han ocupado el quinto lugar (61 puntos) y Varry Brava y 'Rafaella' se han situado en sexta posición (55), mientras Xeinn y su propuesta 'Eco' (45) y Gonzalo Hermida con 'Quién lo diría' han ocupado los últimos lugares.

Además, muchos usuarios tuiteros no han dudado a la hora de hablar de tongo, y el hashtag #jurado es trending topic. Los intentos por calmar un poco los ánimos han caído en saco roto frente a la indignación por lo que se considera un premio injusto. denunciado en Twitter que el sistema de votación no les ha funcionado después de mandar el sms. Varios usuarios han compartido capturas de pantalla en la que su votación no había sido registrada pese a que ha sido enviada en la hora adecuada. "¿Por qué no cuentan mis votos? he votado a las 23:36, a las 23:45 cerramos líneas, no hay respuesta, ¿Hay alguien ahí? ¿Me vas a cobrar igualmente verdad?". "Yo sigo esperando a que se contabilicen mis votos". "Hola @eurovision_tve contabilizáis los votos de carallo #", exponía varios usuarios. También han denunciado en Twitter que el sistema de votación no les ha funcionado después de mandar el sms.

Ante toda esta polémica, Chanel ha querido lanzar un mensaje durante en su intervención en el Telediario de La 1. "Me encargo de subir el escenario a hacer bien mi trabajo, transmitir cosas bonitas y hacer sentir al público. Estoy recibiendo muchísimas críticas. Hago un llamamiento a las redes. Tenemos que tener cuidado. Está en juego la salud emocional de mucha gente'. Detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos. Si no siento apoyo, no pasa nada, pero, el hate es muy duro de llevar. Yo estoy bien, pero por favor, tener cuidado con esto", ha escrito.

Muchxs nos creímos el sueño de que volvía el festival de Benidorm — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 31 de enero de 2022

Rigoberta Bandini, una de las grandes favoritas del público, también ha incendiado las redes con tuit que se ha malinterpretado por parte de los usuarios de la red social del pájaro azul. "Muchxs nos creímos el sueño de que volvía el festival de Benidorm", escribía en su página oficial.

"¿Qué quieres decir? No te me caigas tú también, por favor", "Explicate mejor reina". "Que poca clase... está Chanel pidiendo que pare el hate hacia ella y tu echas mas leña al fuego.", han escrito varios usuarios.

No obstante, minutos después Rigoberta ha escrito otro mensaje y ha compartido nuevamente su polémico tuit. "No más odio, más amor", ha escrito. Un mensaje más explícito para pedir que se zanjen las peleas y críticas por lo que ocurrió en la final de Benidorm.