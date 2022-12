Este sábado por la tarde Ana María Aldón confesaba en el plató de 'Viva la vida' que le gustaría que -en términos generales- le dieran su sitio y aseguraba que entendía que su marido sufriese por la pérdida de Rocío Jurado, pero que ahora está ella y quiere que aproveche el tiempo para vivir todo lo que puedan juntos. Y es que la colaboradora dejó claro que el documental de Rocío Carrasco le había pasado factura a su matrimonio, dando entender que su marido y ella estaban en este momento a niveles distintos. "Yo quiero vivir con él, lo pasó muy mal y estuve a su lado".

Europa Press Reportajes hablaba con Ana María Aldón después del programa y sí que quería desmentir que ella y José Ortega Cano estén viviendo una crisis de pareja: "¿qué crisis? yo no tengo ninguna crisis" aunque no es capaz de decir que el matrimonio esté bien: "estamos, estamos".

La colaboradora nos aseguraba que no van a tirar la toalla y seguirán luchando por su amor: "no, lo que queremos es tirar para adelante y ya está le ponemos, le ponemos. Hacemos todo lo posible". Ana María Aldón deja claro que su marido tiene que darse cuenta de que está a su lado y no estar pensando continuamente en el pasado: "yo no hablo de lo que dice todo el mundo, digo que hay una persona que ya no está, que hace muchos años que ya no está, pero yo si estoy".

Solo le pide a José Ortega Cano que hagan más planes de pareja: "vamos a aprovechar el tiempo, nada más yo quiero hacer más cosas con mi familia eso es, lo que te gusta a ti y le gusta a todo el mundo". Eso sí, Ana María nos asegura que se encuentra fuerte y que sabrá superar estos duros momentos: "sí no, ni me voy a caer. Si me caigo, me levanto".

El bombazo en Viva la Vida

La conversación empezó como algo rutinario pero al final la mujer de Ortega Cano acabó soltando la bomba. No corren buenos tiempos en su pareja y ella necesita su espacio. Ana María Aldón ha desvelado hoy en Viva la Vida que no está viviendo un buen momento en su matrimonio. Asegura que necesita “más” y que en determinadas ocasiones echa de menos poder salir con sus amigos y disfrutar.

Todo comenzó, según ella misma contó en declaraciones efectuadas durante Viva la Vida y siempre a preguntas de la presentadora Emma García, cuando Ortega Cano habló el pasado verano de Rocío Jurado a la que llegó a definir como el verdadero amor de su vida. La cosa es que fueron unas declaraciones que evidentemente no sentaron del todo bien a la que actualmente es su mujer.

Pero luego la cosa fue a peor. “La verdad que yo estoy pasando una temporada un poco mala, porque a veces me gusta romper la rutina. No estar siempre en casa, salir y disfrutar con mis compañeros de trabajo”, llegó a decir Aldón. Algo en la que la apoyaron todos sus compañeros en el plató que de alguna o de otra manera saben por el momento por el que está pasando y lo que necesita.

Las palabras de Rocío Carrasco están haciendo mella en muchas relaciones familiares, no solo en su hija, sus hermanos... también están los hermanos de su madre, Gloria y Amador, el viudo de Rocío Jurado, Ortega Cano... en definitiva, que son muchos los daños colaterales que está causando la verdad de la heredera universal.

Ana María Aldón es una de las personas que está dando la cara en televisión, ella los fines de semana, Rocío Flores y Gloria Camila a diario en sus respectivos programas. Pero la mujer de Ortega Cano tiene que soportar como se sigue especulando sobre él y se dicen cosas que dañan al torero.

Este sábado, pudimos ver a la colaboradora asegurar que su marido estaba sufriendo con todo lo que se estaba diciendo de él, es por eso por lo que son muchos los planes familiares que llevan a cabo para entretener y distraer al diestro. Como ayer, que disfrutaron de un concierto juntos para evadirse de toda la polémica que se ha generado.

Pudimos hablar con Ana María Aldón cuando llego a Las Ventas y nos reconoció que todo el tema de Rocío Carrasco está haciendo mella en su vida familiar: "Haciendo daño a la pareja, a la familia y a todo en general, pero nada más". Aunque la mujer de Ortega Cano entiende en algunas cosas la postura de Rocío Carrasco: "Yo he dicho que he entendido en muchas ocasiones a Rocío Carrasco. Las sentencias son las sentencias".