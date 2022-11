Impresionante. Tanto como que su novia no le conocía. Así ha sido el cambio físico de Alejandro Bernardos, pareja de Mayka, ex de "La isla de las tentaciones", tras pasar por quirófano. La murciana no llegó a reconocerle con su espectacular nueva imagen.

"No sabía que eras tú". Con esas palabras recibió Mayka, exconcursante de "La isla de las tentaciones" a su novio, Alejandro Bernardos, después de que él pasase por el quirófano para hacerse una operación de estética. Alejandro llegó con la cabeza rapada al cero y lleno de perforaciones. Se había hecho un injerto capilar. "Estás muy guapo", le dijo ella, después de bromear sobre el retoque. "Ahora ya puedes ir frente al viento", dijo con humor. Él, por su parte, no se mostró muy convencido con el resultado. "Estoy como un gato sin pelo", aseguró. Además, los dos hicieron una declaración de amor mutua. "Eres mi apoyo", agradeció él, a lo que Mayka respondió: "Las relaciones también están para las cosas malas". Ambos están participando en la grabación de "Blondy", un canal en el que van narrando su relación. Allí también hablaron de sus tatuajes. Alejandro, con tinta por medio cuerpo, afirmó estar pensando en quitarse algunos tatuajes. "Me voy a quitar todos menos el del brazo y la pierna", aseguró. Mientras, Mayka le animaba a inscribirse en la piel algún motivo relacionado con ella. Él rehuyó los ofrecimientos. "Hay que ser cautos", dijo en una clara alusión a una hipotética ruptura sentimental, que haría perder sentido a las marcas en el cuerpo. #fyq #parati #foryoupage #foryou #viral #viralvideo #tiktok #youtube #am #mtmad #alejandro #mayka #injerto #injertocapilar ♬ sonido original - Clips vírales @viraalclipss @viraalclipss #fyp La Isla de las Tentaciones fue, cuanto menos, un buen programa para Mediaset. Le permitió, de buenas a primeras, conseguir audiencia para sus dos canales principales. Y es que si algo parecía claro desde un primer momento es que el programa iba a emitirse en Cuatro pero su éxito fue tal que acabó pasando a Telecinco. En su segunda edición vivió cambios, eso sí. Mónica Naranjo, la presentadora de la primera edición, ya había dicho que no repetiría en la segunda. Así que fue Sandra Barneda quién cogió el testigo. Tenía el listón muy alto pero lo hizo bien. Al menos esa fue la sensación en el público que siguió el programa. Sin embargo, como todo lo que sale en televisión, la Isla de las Tentaciones también fue objeto de críticas. A veces importantes. En este caso la segunda edición del formato fue, aseguraban algunos, menos "fresca". Los concursantes ya sabían a lo que iban, ya sabían las pruebas a las que se iban a tener que enfrentar y muchos acusaron a algunos de ellos de hacer un "teatro" y ser poco "naturales". Otra de las ventajas que la Isla de las Tentaciones ha tenido en Telecinco ha sido, sin duda, la de que ha conseguido colocarse como un buen "casting" para futuros famosos. Es decir, algunos de los concursantes que pasaron por la isla primero con Mónica Naranjo y luego con Sandra Barneda acabaron participando luego en otros formatos de la cadena como Supervivientes, que tienen más éxito y que pagan mejor. Es decir, la Isla se convirtió en una cantera de famosos que en otro tiempo habían sido otros programas como Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero la idea de la isla no es original ni mucho menos. Años antes Antena 3 había estrenado un formato más o menos similar que se llamó Confianza Ciega y que tenía la misma mecánica de reunir a parejas con "conquistadores". Sin embargo en aquella ocasión el programa no triunfó y solo tuvo una temporada.