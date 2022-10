Telecinco sigue adelante con 'Got talent', que cuenta con una importante novedad en la mesa del jurado: Paula Echevarría ha fichado por el talent show para unirse al plantel de jueces, que vuelve a contar con Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide. Por su parte, Santi Millán vuelve a ser el maestro de ceremonias.

“Me encanta ‘Got Talent España’. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme”, afirma la actriz. Y aunque el programa cuenta con momento increíbles, también puede haber actuaciones que no son aptas para todos.

Rutt Mysterio tiene el Récord Guinnes por el eructo más largo. El participante se ha presentado en 'Got Talent' con una actuación de lo más llamativa. La música ha comenzado a sonar y Rutt Mysterio ha interpretado 'María' de Ricky Martin haciendo gala de su habilidad más conocida: los eructos.

Paula Echevarría se ha llevado las manos a la cabeza. "¡Qué asco! ¡Voy a vomitar!", ha exclamado la miembro del jurado mientras pulsaba el botón rojo. La actuación tampoco ha convencido a Edurne que también ha terminado pulsando el botón. Mientras tanto, Risto Mejide permanecía ajeno a todo, escuchando música con unos cascos que le ha brindado la organización: "Me han dicho que vote según lo que vea".

Mientras Edurne y Paula le aseguraban al publicista que nunca habían visto una actuación así, Dani Martínez le convencía para que diese un "Sí" al participante. "A mí me han dicho que vote por lo que vea así que es un sí", ha comunicado Risto entre risas.

Pinta a Risto Mejide con sus genitales

A Brent le gusta pintar paisajes, pero sobre todo retratos, y ha venido a 'Got Talent' a demostrarlo haciendo un retrato en directo de Risto Mejide. Sin embargo, nadie imaginaba que las técnicas que el canadiense iba a emplear serían tan...originales. Cuando la música ha comenzado a sonar, el vaquero ha comenzado a arrancarse la ropa, dejando a los miembros del jurado sin palabras.

El participante se ha quedado totalmente desnudo encima del escenario y ha comenzado a pintar a Risto utilizando como pincel su propio pene. Como era de esperar la locura se ha desatado en el teatro, llegando a su punto máximo cuando Brent ha mostrado el resultado de obra: un espectacular retrato del miembro del jurado.

Brent se ha bajado del escenario y ha regalado el retrato a Risto Mejide. Sin embargo, él no ha querido recogerlo y ha echado a correr por el teatro. El publicista le ha regalado el cuadro a una espectadora del público, muy entusiasmada por hacerse con la obra.