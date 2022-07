Cuántas veces vivimos tardes movidas en 'Sálvame Diario' por informaciones que se venden como bombazos y acaban siendo de lo más polémicas. Este miércoles ha sido uno de esos días en los que un colaborador ha tenido una tarde de lo más difícil, en este caso le ha tocado a Miguel Frigenti apretar los dientes y defender su verdad ante toda España después de dejarle de 'infiel' con Cristian Suescun.

Tal y como ha contado el hermano de Sofía Suescun, Miguel Frigenti tonteó con él por chat y le pidió un vídeo subido de tono, que terminó siendo una videollamada, por la que el colaborador de televisión pagó 250 euros. Y es que tenemos que recordar que Cristian Suescun tiene perfil en una de esas aplicaciones en las que se sube contenido de alto voltaje a cambio de dinero.

Todo apuntaba a que Miguel Frigenti se iría del plató con una mano delante y otra detrás, pero lo cierto es que las tornas han cambiado de tal manera que el colaborador ha salido airoso al demostrar que él no ha tenido conversaciones subidas de tono con Cristian Suescun.

El material que ha aportado Cristian al programa han sido unas capturas de pantalla de esas conversaciones 'calientes' del mes de marzo, pero lo cierto es que Miguel ha tardado bien poco en enseñar que la última conversación con el hermano de Sofía, con fecha del año pasado, por lo que no hay opción a borrar nada, ya que sino se hubiese borrado todo.

Además, las capturas de pantalla que ha aportado Cristian, solo muestran el número de teléfono de Miguel Frigenti, algo que se puede editar fácilmente o simplemente guardando a otra persona con el número del colaborador para hacer creer a todo el mundo que es el rostro conocido el que le habla.

Justo cuando Miguel se proclamaba vencedor de esta 'batalla', Carlota Corredera confesaba en directo que se había grabado al colaborador durante la publicidad mientras mantenía una conversación con un amigo contándole 'la verdad'... pero ¿a qué se refería la presentadora con esa expresión?

En la conversación que mantiene Frigenti con un familiar suyo reconoce que alguna vez si ha compartido fotografías subidas de tono, pero en ningún momento reconoce que ha tenido nada con Cristian Suescun... Lo que sí que nos ha llamado la atención es cuando hemos escuchado a Miguel decir que tiene grabado al susodicho de una llamada que le hizo a altas horas de la madrugada en la que el hermano de Sofía le dice que se pone 'muy contento' cuando le ve.

En definitiva, todo se ha quedado en el aire porque Cristian Suescun no ha podido demostrar nada. Para empezar, no tenía las conversaciones con Miguel Frigenti porque aseguraba que las había borrado, tampoco los 'bizum' que el colaborador le habría hecho por los vídeos de alta temperatura.

Nua, novio de Miguel ha entrado por teléfono y ha asegurado que: "Confío plenamente en Miguel, sé que no ha hecho nada y menos haciendo lo que ha dicho. Cuando me han dicho de dónde venía la información he dicho '¿de este colgado?'. Muchas veces le ha llamado delante mía y he flipado con las conversaciones que tiene, Miguel no le ha llamado nunca". De esta manera, todo ha quedado resuelto.

Pero eso no ha sido todo lo que le ocurrió a Frigenti en el plató. Al parecer a la una y media de la tarde se vivió un episodio muy desagradable entre Frigenti y las azafatas de Mediaset. Rafa Mora justo estaba en el camerino de al lado y escuchó todo lo que sucedió, "una vergüenza y un despropósito", así lo ha calificado el colaborador.

"Tuvo unas palabras muy desagradables con dos compañeras", ha relatado Sergi Ferré, "se dirigió de muy malas formas con unos humos que no serían los adecuados". Como es una zona de paso, hay muchos testigos que vieron lo que pasó. "Fue una situación muy incómoda y violenta sobre todo porque todos somos compañeros", ha relatado uno de los testigos del incidente.

Miguel Frigenti ha explicado que pidió disculpas tras este suceso, "soy el responsable de esa situación, estoy muy arrepentido y avergonzado", ha asegurado el colaborador.