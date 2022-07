Rocío Carrasco ha vuelto a ser la protagonista indiscutible de Telecinco. La cadena retoma los programas en los que la hija de Rocío Jurado resuelve las dudas sobre qué ocurrió en su familia para ella desapareciese tantos años. Tras el documental "Contar la verdad para seguir viva", en el que relató los malos tratos que recibió por parte de su exmarido Antonio David Flores, ahora llega "El precio del silencio". En este documental que resumen lo que ha pasado los últimos meses a nivel mediático tras la reaparición de la Carrasco, salen a la luz algunos de los secretos familiares que, más tarde, la propia Rocío contará en una nueva docuserie llamada "En el nombre de Rocío".

La hija de la más grande ha tenido para todos y los ha desafiado repitiéndoles que ella está ahí, esperando a que hablen y se enfrenten a ella si es necesario. Se muestra muy segura y mostrará documentos sobre la "verdad de la familia", tal como anuncia.

Durante el programa del viernes ha respondido a su hermana Gloria Camila que, estos últimos días, arremetió contra ella para defender a su padre, el torero Ortega Cano. También aseguró que su hermana está muy influenciada por su marido Fidel Albiac. Rocío Carrasco no ha querido entrar en polémicas porque asegura no meter a su hermana "en el mismo saco". “Sé que es una mujer joven que está influenciada. Desgraciadamente, cuando se muere nuestra madre tiene 9 años, no ha tenido conciencia ni madurez como para saber lo que pasaba. No puede tener ciertos recuerdos porque no le pertenecen y, por edad, son imposibles. No ha tenido las vivencias de las que está hablando”, ha dicho.

“Los que echan a esta niña al ruedo que tengan vergüenza y huevos, y lo que hagan que lo hagan ellos. Yo no tengo ya miedo, que sigan inventando lo que les dé la gana. Ya esa que sale en el documental no existe, así que sed valientes, los adultos, dejad de echar a otra niña al ruedo y decirle lo que tiene que decir. Decidlo vosotros, y tened huevos, que estoy aquí”, añade.

“Es una niña que no ha podido vivir”, insiste, “no puede saber, por desgracia, no ha tenido la edad para vivir lo que está hablando. Que tengan un poquito de vergüenza”. Además, aprovecha para enviarle un mensaje y una recomendación a su hermana: “Que se salga de ahí, en el sentido de que ponga en cuarentena lo que le cuentan, no que se aleje de su familia, que intente investigar si, lo que le cuentan, es cierto o no”.

José Ortega Cano ha entrado en directo en Viva la vida para desvelar que pasó cuando falleció rocío Jurado: "Me obligaron a irme, Fidel y Rocío Carrasco. Tuve que meter a mis hijos en la furgoneta que tenía y nos marchamos".

Durante esa intervención, el otrero ha estallado a gritos con una persona a través del teléfono y Emma García pensaba que se lo decía a ella. "Me deja usted por favor", se escuchaba al diestro muy enfadado y emma García se ha quedado cortada. "No es a a ti", le ha dicho rápidamente su mujer Ana María Aldón, con cara de incomodidad.

Pero eso no ha sido todo. Diego Arrabal ha hecho saltar la calma del plató asegurando que si Rocío Jurado levantara la cabeza se le caería la cara de vergüenza viendo cómo su hija trata a su nieta. Terelu, como un resorte, ha saltado de su silla y le ha asegurado al director que mejor se iba a dar una vuelta: "Esto no lo puedo permitir".

Emma García, ante el revuelo provocado entre los colaboradores, se ha visto obligada a intervenir y poner calma: "Yo creo que hay cosas y situaciones en las que no hay opiniones, lo que hay es una sentencia que hay que respetar, una sentencia con unos hechos probados que han ocurrido y con los que no se puede jugar".