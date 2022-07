Siempre que comienza un reality en televisión tenemos la esperanza de que surja una 'carpeta de amor' entre los concursantes... y lo cierto es que en las últimos formatos hemos disfrutado al máximo, ¿os acordáis de Cristina Porta y Luca Onestini? Se conocieron en 'La casa de los secretos' y, aunque tardaron en dar rienda suelta a su amor, luego pregonaron sus sentimientos a los cuatro vientos cuando acabó el concurso.

Eso sí, su amor no duró mucho. De la noche a la mañana ambos se mostraron cada vez más reacios a la hora de hablar de su relación sentimental y mostraban actitudes por redes sociales que dejaban entrever que no estaban pasando por un buen momento... hasta que confirmaron lo que ya era evidente.

Cristina Porta ha confesado que siempre echará de menos a Luca Onestini: "yo creo que todo lo que quieres en tu vida se echa de menos en algún momento". Eso sí, nos ha asegurado encontrarse bien aunque todavía se está recuperando de la ruptura: "siempre he estado bien pero bueno, ahí está, con una tirita".

De momento no tiene ninguna relación romántica ni afectiva y descarta que la vaya a tener en verano: "de momento, mi verano va a ser sin amor, con mucha amistad", aunque no descarta abrirse al amor: "bueno de momento no, pero abierta al amor. Medio".

Cristina, que está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales en televisión, se dejaba ver en el concierto de Alejandro Sanz acompañada de una de sus amigas y nos confesaban ir con la idea de sufrir un poco por las letras nostálgicas del cantante: "bueno, reparándose pero nos va a hundir un poquito Alejandro Sanz, yo creo. Lo típico, pero bueno".