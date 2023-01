Víctor Sandoval se tuvo que enfrentar a las críticas de la mayor parte de los colaboradores por su breve estancia en La casa de los secretos. El colaborador fue invitado a pasar unos días en 'Secret Story', donde volvió a sacar su peor lado atacando a Rafa, el favorito de la edición.

En plató, muchos tertulianos le echaron en cara su comportamiento y actitud con el concursante. Una de ellas fue Cristina Porta, que acabó enfrentada al tertuliano. Fue entonces cuando Sandoval sacó a relucir el parentesco de Porta con una ganadora de 'Gran Hermano'.

"¡Qué lista eres! Me recuerdas a tu prima, a Fresita, mi amiga, que tú no la nombras, pero yo sí", le soltó el tertuliano a la exconcursante con mucho retintín. "¿Por qué la tengo que nombrar? Y orgullosa que estoy de que sea mi prima segunda", dijo ella, provocando el aplauso del público. Él volvió a insistir con picardía: "Ah, no sé, porque no la nombras".

No tenia pensado ver @SecretStory_es pero por mi prima lo voy a ver se nota los #lazosdesangre es un sol d niña periodista simpatica sensible.. Y la voy a apoyar a tope @team_porta 💯🔉 #crisganadora — Fresita Nuria (@nuriafresita) 11 de septiembre de 2021

Lo cierto es que muchos espectadores ya conocían el parentesco con Nuria, ganadora de 'GH 5'. 'Fresita', que es como se apodó a la exgran hermana, comentó esta relación en su cuenta de Twitter cuando Porta entró en la edición con famosos: "No tenía pensado ver 'Secret Story', pero por mi prima lo voy a ver se nota los #lazosdesangre", escribió de forma cariñosa en su cuenta de Twitter.