Miguel Bosé ha vuelto a ser noticia por sus polémicas declaraciones sobre la vacunación en una televisión mexicana.

Algo que Sálvame no quiso dejar pasar alto tras comentar el funeral de Carlos Martín, cantante de Il Divo que ha fallecido por Covid. Belén Esteban ha recordado la importancia de vacunarse frente al coronavirus. La tertuliana ha aprovechado para cargar contra Miguel Bosé por sus discursos negacionistas.

"Están los centros de primaria que no pueden más, hay que vacunarse. Estoy de los discursos de Miguel Bosé… hasta las narices pesado que eres muy pesado, haz un disco, deja a la gente, vale ya, vale ya de dar ese mensaje", ha estallado. Me parece vergonzoso todo lo que ha dicho este hombre. Pero, ¿acaso él es virólogo? Es que me enferma, ¡que sus hermanas han estado aquí contando que su madre murió de coronavirus", brotó tras otra comentada entrevista de Bosé.

Jaime Peñafiel desea la muerte a Miguel Bosé por negacionista

Jaime Peñafiel deseó la muerte a Miguel Bosé en una columna publicada en el diario El Mundo, concretamente en el suplemento LOC. El periodista y experto en la Casa Real española escribió sobre Bosé que "el muy irresponsable negacionista ha vuelto a pronunciarse en la televisión argentina contra las vacunas".

Peñafiel calificaba como "muy imbécil" al cantante del que afirmó que "merecería morirse de Covid por el daño que está haciendo". Las palabras de Jaime Peñafiel sobre Miguel Bosé despertaron la sorpresa en redes sociales.

El diario El Mundo ha publicado ya un editorial disculpándose en el que afirma que las palabras de Peñafiel son "un gravísimo error" que el diario "no comparte en absoluto" ya que están "en contra del código ético" del medio.