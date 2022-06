Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más conocidos y queridos de la televisión. Tanto es así que durante meses todo lo que tocaba se convertía en oro. Daba igual el programa en el que le pusieras. Ya fuera Sálvame, el que le dio a conocer definitivamente después de los convulsos años del Tomate, o cualquier otro formato como Supervivientes. Se adapta a todo y en todo triunfa. Sin embargo en los últimos años su actitud parece no estar gustando demasiado a la audiencia. Hay quienes lo califican de prepotente, de divo... Y encima está presente y muy activo en redes sociales, que no es algo que venga demasiado bien al famoseo si tenemos en cuenta todo lo que se dice de los presentadores y de la gente conocida en televisión en cuanto asoma una patita.

Hace unos días en un comentario en una red social Jorge Javier Vázquez, soltero de oro, pedía un novio. Y, inocente de él, contaba las características que tenía que tener esa persona. Las reacciones de cuantos le siguen (algunos lo hacen y no lo soportan, no se entiende muy bien la razón), no se hicieron esperar. Hasta medio millar de comentarios hubo a su artículo. "La vida te está dando lo que te mereces, eres un prepotente", le llegaron a decir en la red del pajarito.

En general no están siendo días fáciles para Jorge Javier. Los negacionistas de la pandemia vuelven a increpado a un rostro muy conocido de la televisión sin ningún tipo de miramiento. Jorge Javier Vázquez fue acosado en pleno centro de Madrid por dos individuos afines a este movimiento que apoyan teorías alejadas de la verdad y la refutación científica y médica.

"Acabemos con la censura de Telecinco. Dictadura. Tú que eres demócrata, ¿cuándo va a ver un debate independiente, Jorge Javier Vázquez? ¿Cuándo vas a demostrar tus valores democráticos? Basta de hipocresía de Telecinco", le dijo uno de los individuo al presentador, que llegó a pedirles en varios momentos que respetasen la distancia interpersonal de seguridad, ya que estaban muy cerca de él, tal y como se pueden apreciar en las imágenes.

Posteriormente, estos dos individuos continúan con el atosigamiento al presentador con sus ideas sin datos ni pruebas para demostrarla, asegurando que los informativos de Telecinco están manipulando la realidad. "Estás colaborando con un genocidio. Con una masacre. Despierta la conciencia, Jorge Javier", dice uno de ellos, llegándose a trabar.

La cosa no quedó ahí, ya que dichos individuos siguieron con su acoso llegando a incitar a otras personas que estaban en la zona, llegándole a llamar como "terrorista informativo" en su defensa de posiciones a la que ni ellos mismos pueden probar: "Desinformante. Sinvergüenzas. ¿Cuándo va a ver un debate democrático en Telecinco? ¿Dónde están los valores democráticos de la Constitución española?".