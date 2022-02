Es, desde hace años, uno de los presentadores más conocidos de la televisión. No deja a casi nadie indiferente. Todos tienen una opinión sobre su labor. En resumen la idea es que o le quieren o le odian. Jorge Javier Vázquez, el periodista catalán que lleva décadas en la pequeña pantalla. Desde que era chico de Ana Rosa Quintana no ha dejado de ganar premios y de conquistar al público. Pero fue sobre todo desde el inicio de Sálvame cuando se dio a conocer en toda España.

No es para menos por el tipo de programa que le tocaba presentar. Se hizo muy conocido y luego dio el salto a grandes programas como Supervivientes o incluso Gran Hermano tanto en su versión VIP como en la de anónimos. La verdad que durante unos años parecía que no había programa que se pudiera resistir a Jorge Javier Vázquez.

Tanto que algo así debieron pensar en Uniconr Content, la productora de Ana Rosa Quintana que desde hace meses trata de levantar la audiencia de Ya Son las Ocho, el programa de Sonsoles Ónega que se emite justo antes del informativo de las nueve de la noche de Pedro Piquetas. En este espacio son muchos los colaboradores que han pasado por plató. Pero ahora hay uno más: ayer se sentó Jorge Javier Vázquez y prometió volver a colaborar al menos una vez por semana. Un fichaje por la “productora rival” de la Fábrica de la Tele que ha dejado sorprendidos a muchos.

No en vano Telecinco se juega mucho en esa hora de emisión. Ya son las Ocho se emite en un momento en el que mucha gente está viendo Pasapalabra, el concurso que se ha pasado a Antena 3 después de que batiera récords de audiencia en Telecinco y que ha cambiado por completo los gustos de la pequeña pantalla.

Pero no fue solo noticia por ese cambio de programa. Su obra “Desmontando a Séneca” sigue de gira por toda España con grandes datos de asistencia. No hay famoso que se preste que no se haya pasado por el teatro para ver al periodista sobre las tablas. Entre otros esta semana pudimos ver a Yolanda Díaz, la ministra de trabajo se pasó por el coliseo en el que se representaba la obra, se hizo una foto con Jorge Javier Vázquez y la colgó a redes sociales. Los comentarios que surgieron a raíz de esta instantánea eran los habituales cada vez que un político se acerca a una persona famosa y se hace una foto con él o con ella. Desde los que alababan que se tratara con este tipo de gente a los que criticaban la relación de toda una ministra con un personaje del mundo del corazón.