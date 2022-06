En la celebración de su 13º aniversario, 'Sálvame' ha invitado a antiguos colaboradores para rememorar algunos de sus grandes momentos. Entre los invitados del programa se encuentra Pipi Estrada, quien se ha quedado en el programa para ejercer como colaborador a partir de ahora. Este hecho no ha sido del agrado de Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que no va a hablar de él en ningún momento y que ni siquiera va a contestar a sus declaraciones. No obstante, la colaboradora de 'Viva la vida' ha tenido un cambio de actitud tras ver la intervención de Pipi Estrada en el 'Deluxe'.

Todo ha empezado con una observación que ha hecho Emma García mientras comentaban la entrevista: "Terelu está seria". La Campos, que efectivamente estaba notablemente seria, aseguró que su actitud era más de indiferencia y que le iba a dar exactamente igual lo que pudiera decir Estrada.

Pero luego se contradijo asegurando que tampoco iba a dejar que Pipi se saliera con la suya: "Solo voy a decir una cosa, solo una. A lo mejor hablo y no pasan 16 años que han pasado para que hable. El que avisa no es traidor, es 'avisador'".

A su vez, Pipi Estrada cargó duramente contra Terelu Campos en 'Viernes Deluxe'. Decidió destapar algunos de los momentos que vivió con la presentadora cuando estuvieron juntos y, además, insinuó que ella estaba detrás de su despido de Onda Cero. En Viva la vida, Alejandra Rubio ha confesado que es consciente de "la fijación extraña" que Pipi tiene con Terelu: "No entiendo, si lo ha pasado tan mal con mi madre...".

"Cuando entré a trabajar en un sitio, por la noche, y él se enteró y se metió a trabajar. Me hablaba, me sacaba conversación… pero yo pasaba. No quería conocerle. Luego le contaba a todo el mundo que él me llevaba al colegio, me escribe la gente para contarme cosas que él decía y no han pasado", añade la colaboradora. Finalmente, la hija de Terelu se dirige a Pipi: "¿Por qué no nos deja en paz? Me han dicho que el otro día habló mal de mi abuela. Déjanos en paz, no eres nada de nuestra vida, tienes que pasar página. Encima me escribe por WhatsApp e Instagram, no quiero saber nada, no sé cómo decirlo".