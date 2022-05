Ana María Aldón vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, pero en este caso no por su crisis matrimonial con José Ortega Cano - ya superada después de una conversación entre ambos de la que la gaditana ha preferido no dar detalles - sino por su tenso enfrentamiento con su cuñada Conchi Ortega Cano este sábado en 'Viva la vida'.

Señalada como 'el topo' que filtra informaciones del torero y su mujer para intentar desestabilizar a la pareja, la hermana de Ortega Cano no dudaba en intervenir en directo en el programa en el que colabora Ana María para dejar claro que ella no habla con los medios de comunicación ni se mete en la relación que José mantiene con la gaditana.

Dolida, Conchi rompía su silencio para desvelar que hace 4 años que no va a la casa de su hermano, confirmando así lo que era un secreto a voces: su relación con su cuñada es completamente nula. Y no es la única, ya que según la peluquera, Ana María tampoco se lleva bien con otro de los hermanos del torero, Paco Ortega Cano: "Vamos a dejar las cosas claras. A mi lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, pero yo a ti no te he caído nunca bien, ni yo ni mi familia. ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? Tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo".

Unas declaraciones tras las que Ana María no se quedaba callada, asegurando que el problema es que "estorba" y de ahí que le "echen tanta mirda encima". "Yo no he venido a este mundo para que nadie me diga cómo me tengo que comportar ni tampoco he venido aquí para agradar a nadie, yo soy libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren" explicaba.

Un tenso enfrentamiento tras el que hemos podido preguntar a la colaboradora cómo se encuentra y si su matrimonio con José Ortega Cano se ha visto resentido por sus duras declaraciones sobre Conchi.

Muy seria, Ana María ha asegurado que "todo" está "muy bien" en su relación con el torero aunque, tiene claro, "no voy a comentar nada, absolutamente de Conchi". Una postura firme que ha reiterado en varias ocasiones, señalando que no va a decir si ha hablado con José o no de su encontronazo en directo con la peluquera: "Estoy diciendo que no te voy a comentar nada de Conchi, si he hablado o no he hablado. No te voy a comentar nada de Conchi".

Eso sí, sin entrar en detalles se ha reafirmado en sus palabras sobre que "estorba" a la familia de Ortega Cano, que intentan "echarle basura" porque no se comporta como a ellos les gustaría: "Lo que he dicho es lo que he dicho".