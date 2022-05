Jorge Javier Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. También uno de los más poderosos, al menos teniendo en cuenta su capacidad de influencia. Y por ello, es en parte temido. Al menos eso es lo que se desprende de la reacción de un excompañero suyo, que se lo ha pensado mucho antes de hablar del presentador de "Sálvame": "Hablar de él puede acarrear problemas".

"Este vídeo me cuesta un poco, porque es un personaje polémico", adelanta el excompañero de Jorge Javier Vázquez, quien afirma que mantuvo relación con él durante mucho tiempo. "Ha estado en muchos años de mi vida. Ha pasado por muchas épocas de mi viaje. Cuando he estado en la tele y cuando no. He vivido muchas experiencias", ha adelantado.

Después, el presentador, que no es otro que Enric Escudé, conocido por su paso por "Megatrix" o "TNT", ha relatado un viaje que compartió con Jorge Javier Vázquez. "Fuimos a Sicilia. No solos, también con los dueños de La fábrica de la tele, que eran los dueños de la productora del Tomate, y otra gente del medio. Lo pasamos muy bien. Él era el centro de atención durante todo el viaje, pero lo pasé muy bien y fue muy agradable todo, pero nunca llegamos a conectar ni a ser amigos", ha descubierto Escudé, quien recuerda que en aquella época él trabajaba para Antena 3, mientras que el hoy presentador de "Sálvame" lo hacía en Telecinco.

Escudé ha recordado que en aquel viaje dejó caer que estaba muy solo y que necesitaba amigos que le llamasen. Días después afirma que recibió una llamada de Jorge Javier Vázquez. "Me llamó un día para pasear, y dije: 'Qué chico tan majo'. Me hizo como una entrevista, preguntando cosas personales, me sacaba mucha información, sobre todo de mi pareja, cómo lo hacíamos, de cómo nos conocimos... Tenía mucha curiosidad por eso. Fue muy divertida la tarde, pero fue una entrevista de curiosidad solo", ha relatado sobre aquel día.

Por lo que cuenta Escudé, aquella tarde no debió ser tan divertida para Jorge Javer Vázquez, ya que segura que nunca más le volvió a llamar: "Es como raro, como que no llegamos nunca a conectar a nivel de amistad".

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

"Jorge Javier Vázquez me hacía la vida imposible"

"Me hacía la vida imposible". Así ha descrito un conocido presentador de televisión cómo era su relación con Jorge Javier Vázquez cuando les tocó compartir plató. Asegura, además, que no sólo él le hacía sufrir en el trabajo. También Belén Rodríguez se sumaba a este hostigamiento, según su versión.

Para llegar a esta historia hay que regresar a los primeros años de este siglo. Fue entonces cuando este presentador compartió programa con Jorge Javier Vázquez y con Belén Rodríguez. Era en el "Programa de Ana Rosa" y el presentador que afirma haber sido víctima de este hostigamiento es Enric Escudé.

"Me hacían la vida imposible", afirma Escudé en su relato, hecho a través de TikTok. El presentador asegura que entró en el programa gracias a Belén Rodríguez. Pero que, sin embargo, tanto ella como Jorge Javier Vázquez, que hacían piña, se lo hacían pasar mal. "Era una situación insoportable; el día antes de los programas yo me preguntaba: '¿Qué me van a decir mañana?'", ha asegurado Escudé.

Esta situación de tensión acabó por romper. Tal y como revela Escudé, llegó un día en el que no pudo más y explotó contra Belén Rodríguez: "No sé por qué tanto con Jorge Javier, si no te va a....", afirma que le dijo.

La contestación sentó muy mal a Belén Rodríguez y a Jorge Javier. Y, finalmente, afirma Escudé, desde la dirección del programa optaron por no renovarle.

Ahora, pasado el tiempo, asegura que no entiendo los porqués de aquella actitud hacia él. "No le guardo rencor", dijo sobre Belén Rodríguez, con la que, confiesa, no guarda relación personal.