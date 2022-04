Rocío Carrasco ha confirmado que ya ha terminado de grabar la segunda parte de su documental y ha desvelado entorno a qué va a girar esta segunda entrega: unos documentos que encontró en el dormitorio de su madre cuando ésta falleció que le confirmaron lo que ya pensaba de su familia y por los que entenderemos su distanciamiento con todos los miembros.

"En la habitación de mi madre encontré lo que daba explicación a muchas cosas, a muchas cosas que yo había vivido y no entendía. Ella quiso que lo encontrara porque si ella hubiese querido que no lo encontrara, no lo hubiese encontrado jamás" le confesaba a Jorge Javier Vázquez cuando se encontraba observando la reconstrucción del dormitorio de su madre.

Esos documentos marcan un antes y un después en su relación familiar por el contenido que tienen dentro y que veremos en el documental: "Encontré muchas cosas, pero encontré un documento que engloba todo. No sé lo que puede suponer para la familia, lo que supuso para mí fue darme cuenta de muchas cosas. Se me cayó la venda. Cuando lo encuentro me doy cuenta de que no estoy equivocada".

Rocío no ha querido calificar de terremoto lo que se producirá cuando destape esos documentos, pero sí ha confirmado que demuestran que lo que siempre se ha contado de su familia es mentira: "No sé si se avecina terremoto, las cosas no son como se han contado, si eso es igual a terremoto, pues terremoto".

Cuando la por entonces joven encuentra esos documentos, no los lee en el momento, espera un tiempo y es cuando descubre todo lo que ya se imaginaba, pero nadie le había confirmado: "Cuando encuentro los documentos no los leo en ese mismo momento. No descubro la verdad de mi familia, confirmo. Cuando llego a mi casa los leo y mi relación sigue como estaba en ese momento, eso no quita que yo confirme cómo son".

Ahora, Rocío Carrasco protagoniza 'Montealto: regreso a la casa', donde la hija de Rocío Jurado muestra las intimidades de su infancia en una gigantesca casa de muñecas que Telecinco ha recreado para ser similar a la que vivía con su madre. La que fuera la casa de Rocío Jurado se sigue completando en ‘Montealto’.

No obstante, la baja audiencia de programa ha provocado que Telecinco haya decidido emitir de una sola tacada un capítulo en el que se desvelan las tres habitaciones que restan por enseñar al público. "El viernes, a partir de las 22:00 horas, descubriremos nuevos secretos del lugar en el que vivía la artista. Lo comprobaremos junto a Rocío Carrasco en un nuevo programa", ha publicado Telecinco.

En "Ya es mediodía", Alba Carrillo ha arremetido en el ‘Fresh’ contra José Antonio, tío de Rocío Carrasco y marido de Gloria Mohedano. Sus palabras no han sido del agrado de Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás, que le han llamado la atención por hacer alusiones a los estudios de cada uno. La colaboradora no se ha mostrado de acuerdo con las críticas: “Si no han tenido posibilidades para estudiar los hijos de Rocío Jurado, entonces la gente de la calle que tiene un problema económico, ¿qué futuro le espera?”

La colaboradora defiende que la gente debe leer y formarse y, considera que la educación va muy ligada a los estudios. A la pregunta de la mesa de si esa frase también va para Rocío Carrasco, ha respondido con contundencia, revelándonos un detalle de la hija de Rocío Jurado que desconocíamos: “¿Tú sabes si está estudiando Rocío Carrasco? Está estudiando, se quiere formar y quiere mejorar, eso te hace más sensible y abre tu mente”.