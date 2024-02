Pau Rigo, el jubilado que mató al ladrón que entró a robar en su casa en Mallorca, sostiene que la Fiscalía no puede recurrir su absolución

Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató a un ladrón durante un atraco en su casa en 2018, sostiene que la Fiscalía no puede pedir que se repita el juicio. Su abogado, Jaime Campaner, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ni siquiera admita a trámite el recurso de la Fiscalía contra la sentencia que le absolvió. Argumenta que el ministerio público no puede aferrarse ahora a los supuestos errores en la decisión del tribunal popular porque en su momento no pidió corregirlos ni protestó por ellos. «Perdió su oportunidad», sentencia el letrado en un escrito presentado la semana pasada.

debido a los «defectos» en el veredicto del jurado popular, que concluyó que el hombre cometió un homicidio bajo un estado de «perturbación mental», pero lo hizo sin los votos suficientes para considerar probada esa tesis. La Fiscalía, que reclamaba para el anciano una condena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa, considera que el veredicto es nulo y que el juicio debe celebrarse otra vez por estos errores.

Campaner replica que el ministerio público no puede esgrimir estos fallos porque durante el juicio no planteó objeciones ni reclamó modificaciones en las proposiciones que se hicieron a los miembros del jurado para decidir sobre la culpabilidad de Rigo. El abogado sostiene que es «inadmisible» que la Fiscalía plantee los errores en su recurso cuando durante el juicio no los detectó ni denunció. «No puede guardarse un espeso silencio ante posibles defectos y luego pretender resultar favorecido por ellos», argumenta el abogado, que reclama así el TSJB que inadmita el recurso del ministerio público y, en consecuencia, confirme la absolución de Pau Rigo.

El escrito del letrado pide también que, en el caso de aceptar el recurso de la Fiscalía, se desestime. En este sentido, Campaner incide en los argumentos que ha mantenido desde que asumió la defensa de Rigo tras el juicio. Insiste en que el veredicto del jurado popular no incurre en defectos graves, como sostiene la Fiscalía, y considera que es plenamente válido para declarar la inocencia del anciano.

Según su planteamiento, el tribunal popular «declaró no probada por unanimidad la única proposición que estaba llamada a hallar anclaje en la calificación de homicidio doloso». Con esta decisión, el abogado argumenta eran innecesarias el resto de votaciones sobre las posibles eximentes y atenuantes, en las que posteriormente se detectaron los fallos que han provocado este embrollo jurídico sin precedentes.