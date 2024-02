Un hombre de mediana edad se quemaba a lo bonzo este martes por la tarde en el centro de Cartagena, indican fuentes policiales. No pudo sobreponerse a las graves quemaduras y expiró en el lugar. Lo ocurrido recuerda a lo sucedido hace una década en la capital de la Región, cuando un varón se prendía fuego en la avenida de la Libertad de Murcia y también fallecía.

Testigos del suceso de la ciudad portuaria explican que el varón se roció de gasolina y se prendió fuego con un mechero en la calle Santa Florentina. Algunos de los viadantes trataron de apagar las llamas, con ropa y hasta con un extintor. Quedó inconsciente, con graves quemaduras y tirado en el suelo. Los presentes llamaron a Emergencias.

Al lugar se movilizó una ambulancia, así como agentes de Policía y efectivos de los Bomberos de Cartagena. Los sanitarios desplazados únicamente pudieron confirmar el deceso.

Lo sucedido causó un gran impacto entre las personas que lo presenciaron. "Pavor, horroroso, pensaba al principio que era una atracción del Carnaval", escribía en sus redes sociales un testigo, que agregó que lo acontecido "parecía una película de ciencia ficción".

Sucesos similares en la Región

En 2022, un hombre de mediana edad se rociaba con gasolina y amenazaba con quemarse a lo bonzo y quitarse así la vida en la puerta de las instalaciones de Extranjería, en Murcia. Los hechos tuvieron lugar pasadas las doce y media. Testigos afirmaron que el hombre se echó la gasolina por su cuerpo, pero que la rápida intervención de los vigilantes de seguridad y los agentes de la Policía Nacional hizo que el incidente no fuese a más. No llegó a prender la llama. No obstante, los presentes vertieron agua sobre el hombre, para tratar de retirar la gasolinera que se había vertido él mismo.

En septiembre de 2013, un hombre se quemaba a lo bonzo en pleno centro de la capital murciana, en la avenida de la Libertad, al parecer en protesta porque los servicios sociales le habían quitado a sus hijas, según indicaron testigos presenciales y se podía leer en las pancartas que portaba. Esta persona también falleció a consecuencia de las gravísimas quemaduras que se provocó.

Puedes pedir ayuda

Si estás viviendo una crisis o tienes pensamientos suicidas puedes llamar al 112, donde un equipo de profesionales puede ayudarte de forma inmediata durante las 24 horas de todos los días del año. Además, puedes acudir a un centro de salud u hospitalario en busca de ayuda. El Teléfono de la Esperanza en Murcia, por otro lado, es el 968 343 400, y al otro lado del hilo hay siempre alguien dispuesto a escuchar e incluso, si se lo pides, a aconsejar.