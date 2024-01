Una mujer ha revelado que fue "prácticamente violada en grupo" por cuatro avatares masculinos en 'Horizon Worlds' de Meta, y aseguró que el trauma es similar a una agresión en el mundo real, según publica DailyMail.

El 'metaverso' es un conjunto de espacios virtuales en el que puedes jugar, trabajar y comunicarte con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú.

En declaraciones al diario británico, la psicoterapeuta y cofundadora de Kabuni, Nina Patel, dijo que sus atacantes pueden haberse sentido "desinhibidos" debido a que estaban en un mundo virtual. Patel es experta en metaverso y realidad virtual, por lo que fue una de las primeras usuarias de 'Horizon Worlds'.

Si bien no conoce las verdaderas identidades de los atacantes, los cuatro tenían voces masculinas, y uno incluso le dijo: "No finjas que no te encantó" después de la agresión.

Patel dijo a DailyMail.com que la "experiencia angustiosa" ocurrió sólo 60 segundos después de unirse al mundo virtual propiedad de Meta, un espacio 3D compartido donde los avatares a menudo se encuentran con personas al azar.

Patel fue atacada simplemente por tener un avatar femenino, una experiencia que describió como "surrealista" y "horrible".

"Me acosaron implacablemente y luego procedieron a lo que sólo puede describirse como una agresión sexual a mi avatar", explicó, "su comportamiento fue ofensivo y perturbador".

¿Qué es 'Horizon Worlds'?

'Horizon Worlds' es un espacio metaverso pionero propiedad de Meta de Mark Zuckerberg, un mundo 3D gratuito donde los avatares pueden explorar y hablar entre sí, al que se puede acceder a través de auriculares 'Meta Quests' y otro hardware.

Pero como muchos espacios de realidad virtual, no está muy vigilado y el sexismo, la homofobia y el racismo abundan, destaca este diario británico.

"El ataque probablemente ocurrió en ese caso debido al anonimato y la percepción de falta de consecuencias dentro del espacio de la realidad virtual", dijo Patel.

En el ataque, los avatares masculinos acosaron a su personaje, le gritaron y tomaron fotos en el juego.

"Algunas personas pueden adoptar comportamientos tan ofensivos en entornos de realidad virtual porque se sienten desconectados de sus identidades en el mundo real y creen que pueden actuar sin enfrentar ninguna repercusión", señala Patel.

"Otro problema potencial es que en algunas plataformas de realidad virtual se fomenta y recompensa el comportamiento agresivo y violento", explicó Patel a la vez que destacó que los sentimientos que tales ataques pueden evocar son muy reales.

"Un asalto en el Metaverso, aunque se produzca en un entorno virtual, puede tener consecuencias psicológicas muy reales", aseguró la víctima de la agresión.

Un portavoz de Meta destaca la existencia de la función de límites personales, una herramienta de seguridad que está activada de forma predeterminada y evita que personas que no sean amigos se acerquen a menos de cuatro pies de tu avatar.

Pero Patel dijo que en el caso de su ataque, simplemente se "congeló" y no pudo activar su "límite personal" a tiempo.

Manoseos virtuales y violaciones en grupo

Una investigación de SumOfUs, una organización sin fines lucrativos, encontró manoseos virtuales y violaciones en grupo en la plataforma, junto con comentarios sexistas, homofóbicos y racistas. Asimismo, constató que era "fácil" para los niños usar la plataforma y no se actuaba contra los usuarios que violaban las pautas.

Patel describió su experiencia como la "punta del iceberg".