Una niña de 9 años permanece ingresada en estado grave en la UCI del hospital Josep Trueta de Girona tras ahogarse este sábado en una playa de Castelló d'Empúries mientras que su hermana, de 6 años, permanece ingresada en el mismo centro hospitalario en estado menos grave también por ahogamiento.

Fuentes de Protección Civil han explicado a EFE que los servicios de emergencias fueron alertados a las 14:20 horas de ayer del ahogamiento de las dos hermanas, de nacionalidad extranjera, en la playa de Can Comes, de Castelló d'Empúries (Girona), frente al camping La Laguna.

En el momento del suceso, en la playa ondeaba la bandera verde y no había servicio de socorrismo. Sin embargo, han indicado las mismas fuentes, los socorristas de las playas próximas, al ser avisados del ahogamiento, acudieron a Can Comes y auxiliaron a las menores.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes desplazaron a la niña de 9 años en helicóptero al hospital Josep Trueta, y a su hermana en ambulancia hasta el mismo centro.

Los familiares de las menores recibieron también en el hospital apoyo psicológico.

También este sábado, un hombre de 20 años y otro de 84 fallecieron ahogados en Cataluña en sendas piscinas particulares.