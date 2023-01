El escándalo posterior a la gala de los Premios Feroz 2023 en Zaragoza continúa. Las acusaciones contra Javier Pérez Santana, productor de la película 'Mi vacío y yo' y denunciado por agresión por la actriz Jedet, apuntan que también podría haber acosado a otros invitados en la edición de los Feroz del año pasado.

El director de cine, Marc Ferrer, también ha denunciado a través de su perfil de Instagram a Pérez Santana de haberle acosado en la fiesta de la gala del 2022, que también se celebró en la capital aragonesa. "El año pasado yo también viví en primera persona el acoso de este señor en los Feroz. Olé Jedet por denunciar", escribió el cineasta de películas como 'Corten' en una storie.

Además, Ferrer ha intentado describir el modus operandi de Santana que consistía en "besar en la boca y en el cuello y tocar el culo". "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", explicó el director sobre lo sucedido en la edición de 2023 acerca del productor detenido con el que había coincidido "un par de veces".

"Cuando nos vimos en los Feroz volvió a ponerse pesado conmigo porque quería hacer un trío conmigo y con mi novio. Se enfadó con nosotros y yo me enfadé con él. Fue desagradable e incómodo y ya me he distanciado de él", apuntó también Ferrer tras revelar este acoso a pesar de no haberlo denunciado a la Policía porque "no se siente cómodo" guardando silencio y cree "que es importante que el asunto trascienda". Además, el cineasta de 'La maldita primavera' admitió que "no se sintió agredido sexualmente" por Pérez Santana.

Por último, Ferrer criticó a la industria del cine español a la que acusó de guardar un gran secreto: "Son sus acusadores, pero aquí nadie habla".