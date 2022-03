Rocío Carrasco y Antonio David Flores se sentarán como acusados en sendos juicios contra ellos y por motivos similares: no pagar la pensión a sus hijos. El caso más antiguo, y también el más grave, es el del exguardia civil. Un juez determinó en el año 2006 que Antonio David Flores debía pagar 559,83 euros al mes para la pensión de sus dos hijos, que tras la separación se quedaron a vivir con la madre. El hombre no pagó y Rocío Carrasco lo denunció.

Sucesivas sentencias fueron dando la razón a Carrasco y su exmarido fue condenado finalmente a pagarle 60.000 euros. Pero Flores no lo hizo tampoco entonces, alegando que no tenía ingresos para ello. Rocío Carrasco lo denunció entonces por insolvencia punible y estafa procesal, acusándole de ocultar un dinero que sí tenía para no pagar la pensión de sus hijos.

El juzgado número dos de Alcobendas decretó la apertura de juicio contra Antonio David por esos delitos y le puso una fianza de 60.000 euros. El exmarido de Carrasco se enfrentará en un juicio próximo a una pena de entre uno y cuatro años de prisión si finalmente es declarado culpable de insolvencia punible, el mismo delito por el que está siendo juzgada Isabel Pantoja.

Ella, también

Rocío Carrasco se encuentra en una situación judicial similar. Se sentará en el banquillo de los acusados como presunta autora de un "delito de impago de pensiones y contra los derechos y deberes familiares", según el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 10 de marzo, que fue desvelado por CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

La mujer está acusada por no pagar la pensión a su hijo David desde que así lo ordenara el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Alcobendas hace cuatro años. La fiscalía pide que se la condene a "18 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros"; es decir, a una multa de 10.800 euros. La acusación particular, que ejercen su hijo y su exmarido reclaman que sea condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización.

Cuando se inició la investigación, Carrasco se negó a declarar en el juzgado. Pidió la nulidad de las actuaciones, algo que la jueza rechazó. En el escrito de acusación, la fiscalía recuerda que, desde el año 2018, una sentencia obliga a la hija de Rocío Jurado a pagar 200 euros mensuales a su hijo como "pensión de alimentos". Además del incumplimiento del pago de la pensión, se acusa a Rocío Carrasco de no pagar el seguro médico de su hijo, que padece una enfermedad genética.