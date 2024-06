Hacer barbacoa en la terraza de un piso: esto dice la ley al respecto

Llega el buen tiempo y con ser solo un poco cocinitas ya podemos hacer una barbacoa en la terraza o el balcón de nuestra vivienda. Es una forma de cocinar sencilla, ideal para reuniones con amigos y familias que suele triunfar temporada tras temporada.

Como existen barbacoas de todos los tamaños posibles, basta con tener un pequeño balcón para colocar cualquiera de ellas y empezar a cocinar ¿Pero es legal hacerlo en la terraza de un piso? ¿Existe alguna normativa que lo prohíba o lo ampare?

Lo que dice la ley

Lo cierto es que no existe ninguna ley que, a nivel nacional, prohíba hacer barbacoas en espacios privados. Sin embargo, las localidades y las comunidades de vecinos sí podrían establecer prohibiciones sobre el uso de barbacoas en las propiedades privadas, con limitaciones según el tipo de barbacoa que utilicemos.

Técnicamente, al menos a nivel nacional, ninguna ley prohíbe expresamente hacer una barbacoa en tu casa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, cuentan con amplias competencias en materia de vivienda y que, por tanto, es posible (e incluso probable) que existan reglas aprobadas en su marco competencial que limiten aquellos usos que puedan considerarse poco salubres o molestos para el resto de ciudadanos o de vecinos dentro de una comunidad.

Para saber si puedes o no realizar barbacoas en casa, deberás consultar la normativa municipal y los estatutos de tu comunidad de vecinos:

Entra en la sede electrónica del ayuntamiento para comprobar si existen ordenanzas municipales que regulen el uso de barbacoas o bien llama por teléfono. También, puedes acudir presencialmente al ayuntamiento. Ten en cuenta que es poco habitual que los municipios limiten el uso de barbacoas en espacios privados.

Revisa si se indican restricciones en los estatutos de la comunidad de vecinos. Aunque tampoco es común que se prohíba explícitamente el uso de barbacoas en las zonas privadas, sí es más frecuente que esté limitado o prohibido en las zonas comunitarias, como podría ser la azotea del edificio. Por lo tanto, si los estatutos no lo prohíben, podrás hacer una barbacoa en tu balcón, terraza o jardín.

Sin embargo, aunque no se prohíba ni a nivel municipal ni a nivel vecinal, será imprescindible que al hacer una barbacoa en el balcón no se incumplan con la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal, en su Artículo 7.2 indica que “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.”

Por lo tanto para poder hacer barbacoas en tu terraza, balcón o jardín, deberá no estar prohibido por las normativas municipales, no estar prohibido en los estatutos de la comunidad y que, a la hora de hacer la barbacoa, no sea peligroso, molesto o dañino.

Hacer una barbacoa en una finca privada

Distinto es el caso de las barbacoas en una finca privada que no pertenezca a ninguna comunidad de propietarios.

En estos casos, salvo que se produzca alguna molestia hacia algún vecino o algún potencial daño que afecte al perímetro externo de la finca, nada impedirá que hagas una barbacoa con plena normalidad, sin que exista una normativa de barbacoas en chalets o construcciones similares que lo prohíba.