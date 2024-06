Jens Juul Host, premio "Princesa" de Investigación: "No veo por qué no se debería permitir que personas con sobrepeso recurran a fármacos"

Jens Juul Holst (Copenhague, Dinamarca, 78 años) se licenció en 1970 en Químicas y se doctoró en 1978 en Ciencias Médicas por la Universidad de Copenhague. En 2010, fue nombrado director científico del Centro de Investigaciones Metabólicas Básicas de los Laboratorios Novo Nordisk, con sede en la Universidad de Copenhague. Es cofundador de las empresas Antag Therapeutics y Bainan Biotech y ha publicado más de dos mil artículos en revistas científicas, además de ser coautor de 10 patentes. Es miembro de la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas, de la Academia Real Danesa de Ciencias y Letras y de la Danesa de Ciencias Naturales, entre otras. Y ahora, es el nuevo premio "Princesa" de Investigación por lo mucho que han aportado sus estudios al tratamiento real de la diabetes y la obesidad.

Un premio al trabajo de muchos años. ¿Esperaba el éxito que están teniendo estos fármacos para la diabetes y también para la obesidad?

Siempre tienes la esperanza de conseguirlo, pero nunca lo sabes. Es maravilloso experimentar el reconocimiento por el trabajo que hemos hecho. Estoy muy contento de que la molécula y los medicamentos hayan tenido tanto éxito.

Además de químico, usted fue cirujano.

Ahí fue cuando empezó mi interés por la diabetes. Cuando era cirujano buscábamos una hormona intestinal liberadora de insulina que pudiera explicar la hipoglucemia de algunos de nuestros pacientes operados de úlcera duodenal, es decir, una hormona incretina. En aquel momento, no se consideraba posible tratar la diabetes con hormonas incretinas, pero a medida que íbamos cartografiando todas las acciones de la nueva hormona en el sistema gastrointestinal, en la secreción de glucagón y en la ingesta de alimentos, lo probamos y funcionó.

Fue un proceso largo.

Sí, la nuestra es una larga historia. Yo trabajaba con el grupo de NovoNordisk en el desarrollo de la liraglutida, que tuvo que someterse a un ensayo de resultados cardiovasculares exigido por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense. Este estudio, el "Leader", mostró mejoras significativas en el riesgo cardiovascular durante el tratamiento. A continuación desarrollamos la semaglutida, que mejoraba en varios aspectos: era semanal y tenía mejores efectos tanto sobre la ingesta de alimentos como sobre la secreción de insulina. Esta molécula también tuvo que superar ensayos de resultados cardiovasculares, y fueron muy positivos tanto el estudio en pacientes con diabetes tipo 2 como en personas con obesidad pero sin diabetes.

¿En qué condiciones una persona con obesidad, pero sin diabetes, puede usar estos fármacos?

Todas las personas con obesidad y con el llamado síndrome metabólico, que aumenta enormemente el riesgo de complicaciones cardiovasculares y la tasa de mortalidad, deberían ser tratadas con estos compuestos. En estos momentos la medicación escasea y es demasiado cara, pero una vez resueltos estos problemas no habrá problemas para que los utilice quien los necesite.

¿Y cuál es la solución para abaratarlos?

En los próximos años no me cabe duda de que muchas empresas producirán estos medicamentos y otros similares. Y tampoco me cabe duda de que una mayor oferta abaratará los fármacos. Esto facilitará su uso más amplio.

¿Qué disposiciones genéticas conducen a la diabetes?

Son dos. La primera es un defecto multigenético en las células beta que hace que quien la sufre no pueda responder adecuadamente a la resistencia a la insulina de la obesidad. La segunda es que también la obesidad muestra un claro componente genético, por lo que si se tienen ambas se corre un riesgo considerable.

¿Y la cura?

La única cura para la diabetes consiste en evitar la obesidad. Ya sea de una forma o de otra. No veo por qué no se debería permitir a las personas aquejadas de sobrepeso hacer algo al respecto, aunque sea a través de fármacos.

