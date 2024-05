Música urbana para ambientar la final de la Champions en Puig d’en Valls

Música urbana, barra con comida y bebida y una pantalla gigante. Todos estos atractivos forman parte de la primera edición del festival ‘Broken Party’ que se celebra este sábado en el parking ubicado en el exterior del Polideportivo de Puig d’en Valls. El evento incluye los conciertos de raperos reconocidos a nivel nacional como los cabeza de cartel Denom Madrid y D.Nadie, además de la retransmisión a partir de las 21 horas de la final de la Uefa Champions League que enfrenta al Real Madrid y el Borussia Dortmund.

Durante la jornada, que empieza a las 19 horas y no concluye hasta las 24 horas, participarán nueve ibicencos: Leclasse 17, Kiz00, Kuko, El Kapa, Azael, TonyB, G-Tano, RGC y Gabri. A ello, hay que sumarles las actuaciones de los tres organizadores de la iniciativa artística: Nestarg98, Aimar y Brokeng. Este último, a pesar de dar nombre a la fiesta, indicó que « lo más importante es ofrecer una experiencia cultural y musical única tanto para los residentes como a los turistas de la zona». Asimismo, agregó: «Esperamos que venga mucha gente y sea todo un éxito. Hemos conseguido patrocinadores potentes como Red Bull España o Estrella Levante. Además, hemos logrado que un rapero tan conocido en nuestro país como Denom actúe por primera vez en la isla». Brokeng concluyó: «Denom reside en la isla y tiene mucho interés por la cultura local y dar apoyo a los jóvenes talentos de Ibiza».

Los organizadores también explicaron que con este festival buscan «promover la cultura musical local y regional, fomentar la participación y el apoyo de la comunidad y brindar una experiencia de entretenimiento segura y atractiva para todas las edades».

Artistas reconocidos

Lucas García Palacios, más conocido como Denom Madrid, es un rapero de 33 años que cuenta con una dilatada trayectoria profesional desde que publicara sus primeros hits en 2013 en una maqueta titulada ‘Cloroformo’ junto a su compañero del grupo Gadafi Click Chele. Actualmente registra más de 65 mil suscriptores en su canal oficial de You Tube, así como de 725.427 oyentes mensuales en la aplicación Spotify. Denom ha publicado hasta la fecha cinco álbumes de estudio: ‘Una parte de mí’ (2016), ‘Sangre’ (2017), ‘Medicina’ (2019) y ‘Get off the world-Pa’ bailar llorando’ (2023). Además, Denom es el autor de éxitos como ‘La Vida Pirata’, ‘Solo Pienso en ti’ o ‘Silencio Morado’, entre otros.

Por su parte, D.Nadie es otro artista reconocido a nivel nacional. De hecho, el músico barcelonés de 26 años registra más de 87 mil oyentes mensuales en Spotify y 116 mil suscriptores en su canal oficial de You Tube. D.Nadie es el autor de canciones como ‘No pidas perdón’, ‘Solo faltan ganas’ o ‘Balas perdidas’.

El acto, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y el patrocinio de empresas locales como EZK8, incluirá un servicio de barra con comida y bebida a cargo de la Pizzería Puig d’en Valls. Esta medida es un ejemplo de «contribución al impulso de la economía local, así como de la promoción de la identidad cultural de Puig d’en Valls y una oportunidad para trabajar conjuntamente las empresas locales y actores del sector musical», según indican desde la organización, que además, agregaron: «Es una fiesta dirigida a todos los públicos para que se lo pasen muy bien». El festival es de libre acceso.