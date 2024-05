Muestra de tres artistas conectados con la naturaleza en Sant Antoni

‘Esperanza or the longing island’ es el título de la exposición colectiva que se inaugura este viernes, 31 de mayo, a las 18.30 horas, en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni, con obras de Yvette Spowers, Sohar Villegas y Elizabeth Langford y comisariada por Li Ramet.

«En esta exposición nos adentramos en el cautivador mundo de tres artistas cuyo trabajo está profundamente entrelazado con la naturaleza y sus procesos. Desde la extracción de pigmentos de plantas y tierra hasta la exploración de la intersección del vídeo y la fotografía, estos artistas ofrecen una visión única de la belleza y la complejidad de nuestro mundo natural», señalan los organizadores en una nota.

Elizabeth Langford es una pintora de origen británico residente en Ibiza que utiliza métodos renacentistas para extraer pigmentos de su entorno. «Sus pinturas, ricas en color y textura, profundizan en la materialidad de los elementos naturales abordando temas existenciales», destaca la nota.

Sohar Villegas, originario de la Patagonia, Argentina, vive en Ibiza desde 2008 y muestra un enfoque multidisciplinar del arte. «Sus obras desdibujan los límites entre el vídeo, la performance y la publicación, ofreciendo experiencias que celebran la belleza de la narración y la expresión humana», señala el comunicado.

Yvette Spowers, por su parte, reside desde hace más de una década en Ibiza, donde encuentra inspiración en la tierra. «Utiliza la arcilla como medio principal, moldea formas orgánicas que armonizan con las curvas y texturas de la naturaleza. A través del proceso único de fuego ahumado, Spowers agrega profundidad y carácter a sus piezas», añade la nota.

«Juntos, estos artistas invitan a contemplar nuestra conexión con el mundo natural y el profundo impacto que tiene en su trabajo creativo. A través de sus diversas perspectivas y técnicas artísticas, nos recuerdan la belleza que nos rodea y la importancia de preservarla para las generaciones venideras», termina la nota.

La exposición está comisariada por Li Ramet, artista multidisciplinar afincada en Ibiza desde 2008. Es cofundadora y curadora de Wondering Futures, experiencias artísticas y ArtCollectiveIbiza, un colectivo de artistas con base en la isla.

Lugar: Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni.

Precio: Entrada libre