Roberto Brasero pone fin a las vacaciones de media España con dos palabras

Aunque todavía falta tiempo, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina: uno de los períodos más esperados del año en el que muchos planean para escapar de la rutina y disfrutar del sol, la playa y el aire libre. No obstante, en los últimos tiempos, la incertidumbre climática ha sumado un elemento adicional a la planificación de estos periodos de pausa en los que las predicciones de los meteorólogos se han convertido en aliados fundamentales para que los planes no se vean arruinados por los fenómenos climáticos adversos.

Entre las voces autorizadas para hablar de estos temas surge sin duda la de Roberto Brasero: reconocido presentador de 'Tu tiempo' en Antena 3 que ha lanzado una advertencia para todas aquellas personas que están preparando sus vacaciones de verano. Tan solo dos palabras han sido suficientes "más cálido" para resumir la que nos espera. No obstante, estas palabras no son solo una observación meteorológica, también llevan algo de ácida ironía que refleja un patrón preocupante en los veranos de los últimos años que una y otra vez son más ardientes que los anteriores.

Pronóstico de la AEMET

Por otra parte, respaldando esta predicción, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado una probabilidad muy alta de que el verano sea más cálido de lo normal en prácticamente toda España, así como en el sur de Europa y el norte de África. Esta advertencia no debe tomarse a la ligera, ya que podría tener implicaciones significativas para aquellos que planean actividades al aire libre durante los meses de verano.

Más allá de todo esto, Roberto Brasero ha pedido a la población que esté atenta a los cambios repentinos en el clima a corto plazo: ya que a pesar de que los meses de junio, julio y agosto se perfilan con altas temperaturas, también se atisba un significativo descenso de las temperaturas en los próximos días que podrá ir acompañado de lluvias intensas en algunas regiones y que podría obligarnos a reajustar nuestros planes y volver a sacar la ropa de invierno que habíamos guardado para la estación anterior.