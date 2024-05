Observaciones astronómicas con ‘Formentera mira al cel’

El Consell de Formentera, en colaboración con la Asociación Astronómica de Formentera, ha puesto en marcha el programa ‘Formentera mira al cel’, consistente en una serie de noches de observación lunar y astronómica de la mano de la asociación de aficionados a la astronomía y sus telescopios. Esta actividad se llevará a cabo durante todos los meses de la temporada estival. De hecho, la primera cita fue el pasado viernes, 17 de mayo, en el Molí Vell de La Mola. A ella asistieron alrededor de 60 personas, que gracias a la ausencia de nubes pudieron disfrutar de muchos de los detalles que ofrece la luna a través de los telescopios. La próxima actividad será el 16 de junio en Can Marroig, el 15 de julio en el Molí Vell de La Mola, el 13 de agosto en Can Marroig, el 14 y el 28 de septiembre en el Molí Vell de La Mola y el 12 de octubre también en el Molí Vell de La Mola. Se trata de una actividad gratuita y en la que no es necesario confirmar asistencia. En el caso de las actividades organizadas en el Molí Vell de La Mola, los asistentes deberán dejar el vehículo en el pueblo y llegar a pie al lugar de la observación. Las fechas están sujetas a cambios dependiendo de las condiciones meteorológicas. Estas citas están organizadas por el Departamento de Turismo del Consell Insular de Formentera. Más información en www.formentera.es o WhatsApp 607111716.