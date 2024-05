El piloto Jorge Martín felicita a María Monfort Matutes por acabar la Media Maratón de Formentera

El piloto Jorge Martín ha hecho pública una felicitación a su novia, María Monfort, después de que esta participara este sábado en los 8 kilómetros de la Media Maratón de Formentera. "Tengo otra campeona", ha publicado en sus redes sociales junto a una foto de la nieta de Matutes mordiendo la medalla.

El piloto no tardó en compartir su felicitación por redes sociales / Redes Sociales

La 'influencer' ha explicado en su cuenta de Instagram cómo se sintió durante la carrera, la primera en la que participaba en su vida.

Dos kilómetros después de la salida, asegura que estaba sorprendida de "lo bien" que se sentía. A los 4 kilómetros, explica que creía que "ya no podría dar un paso más", pero que se "sentía súper bien aún", dice. "Estaba tan orgullosa que yo creo que eso era lo que ocupaba toda mi mente".

María ha compartido varios vídeos en los que se ve cómo va aguantando el ritmo de la marcha. "A los 6 kilómetros he empezado a notar la rodilla y he bajado 200 metros el ritmo, pero me he dado cuenta de que caminar rápido se me hacía más raro que correr".

La nieta de Matutes consiguió terminar la carrera de 8 kilómetros en menos de una hora. "Es increíble cómo la cabeza me ha llevado a pensar toda la mañana que iba a ser algo prácticamente imposible, sin embargo luego uno es mucho más fuerte y capaz de todo. Hoy lo he demostrado", escribe sobre las imágenes de su llegada a la meta sonriendo.