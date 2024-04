Fin de semana solidario contra la ELA con el Beso en Formentera

El Beso Beach, en colaboración con el Consell de Formentera, ha organizado un fin de semana solidario para recaudar fondos para luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) entre el 2 y el 4 de mayo. Se trata del Beso Beach Sailing Fest, un evento de tres días de navegación entre las Balears y que tendrá su cierre en Formentera.

El punto de partida será puerto Portals, en Mallorca, y la primera parada será en Beso Beach Ibiza, dónde desde las 13 horas se brindará una comida y una fiesta de los 80. Posteriormente, la regata emprenderá viaje hacia la última etapa en Beso Beach Formentera, donde se celebrará una comida y la entrega de premios.

Festival de música

Los participantes en la regata serán premiados no solamente por el tiempo, sino también por el barco más divertido, el barco más solidario, el mejor caracterizado y el más viral. Pero eso no es todo, también se ha pensado en el broche final de esta regata y en aquellos que no puedan competir en ella, creando otro plan alucinante, el Beso Sound Festival, donde artistas nacionales e internacionales actuarán en la Plaza de Europa de Es Pujols. Será el jueves 2, el viernes 3 y el sábado 4 de mayo a partir de las 20 horas.

Actuarán The Wailers, Locomía, La Movida Ibiza, Los Suruba, Picoco’s Band, All Sex, Böja, Billy Flamingos, Thre3evil y DJ Pharma.

Habrá también stands de información sobre la situación de la medicina y cómo puede ayudar a mejorar enfermedades como la ELA y zona de barras.

Todas las recaudaciones por el Beso Beach Sailing Fest y el Beso Sound Festival serán donadas para la investigación de la ELA, a las siguientes fundaciones: DalecandELA & Ela Balears.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las células nerviosas del cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal que controlan el movimiento voluntario de los músculos.