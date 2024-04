La ‘Olibassa’ vuelve cinco años después a Sa Blanca Dona

Emocionados y con gritos de alegría. Así subieron al escenario del auditorio de Can Ventosa, tras ganar el concurso de cultura pitiusa ‘Eivissàpiens’, los alumnos de cuarto de Secundaria del instituto Sa Blanca Dona a recoger la ‘Olibassa’. Recuperaron el emblemático trofeo cinco años después, tras vencer en un ajustado cara a cara con Nuestra Señora de la Consolación.

Sa Blanca Dona se proclamó campeón con 730 puntos. Por su parte, La Consolación, que fue en primera posición en todas las pruebas salvo en la última, quedó segundo con 555 puntos, seguido del Quartó del Rei (550) y Sa Real (510).

Instantes previos al inicio de la final de la edición número 16 del certamen escolar, los alumnos de los cuatro institutos finalistas esperaban ansiosos en los aledaños de Can Ventosa, acompañando sus ganas con muchísimo ruido. Y es que los constantes gritos de los jóvenes estudiantes, que se mezclaban con el potente sonido de bombos o pollos de goma, rompían la tranquilidad habitual en la avenida Ignasi Wallis. Además,a fin de animar, se vieron muchas pancartas de apoyo así como caras pintadas con el símbolo de sus centros.

Ya en el interior del auditorio, el estruendo fue cada vez a más hasta llegar a su primer punto álgido al sonar por megafonía la versión futbolera de la canción ‘Seven Nation Army’ de The Whtite Stripes’. El concurso, que estuvo dedicado al 25 aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad, dio el pistoletazo de salida diez minutos después de las diez, tras las breves intervenciones de los organizadores Juan Carlos Escandell y Vittorio Maganza, que también ejerció como presentador.

Desde la primera prueba, ‘Lletra a lletra’, La Consolación mostró su firme candidatura a llevarse la ‘Olibassa’. A su estela, a pocos puntos, le seguía Sa Blanca Dona y en un segundo plano aparecía el Quartó del Rei mientras que Sa Real no lograba remontar del último puesto.

Uno de los momentos más cómicos llegó con el primer cuestionario tipo test, ya que nadie acertó hasta la cuarta pregunta, situación que provocó la risa amistosa del resto de compañeros y docentes del auditorio, además del vacile de Maganza.

Sorpresa y actuación musical

La sorpresa improvisada se produjo en los momentos previos a la demostración de Escandell de cómo hacer un uc. Los alumnos clamaron con ganas para que los conductores de la competición subieran a la tarima a algunos de sus docentes. Escandell aceptó y, por primera vez en la historia del ‘Eivissàpiens’, cuatro profesores (uno de cada centro finalista) se enfrentaron a la emblemática prueba. Hicieron un uc.. Además, el jurado otorgó diez puntos extra al mejor de ellos, que fue el del Quartó del Rei. En el comité de expertos, en esta final, estuvieron Nadia Banegas (directora teatral de ‘Musicaldansa’), Maria Torres (maestra artesana) y Ana Colomar (bibliotecaria municipal en Ibiza).

Por otro lado, los participantes, antes de la prueba final, disfrutaron de una breve actuación musical a cargo de dos de los integrantes del grupo ibicenco ‘Esta me la sé’: Carlus Escandell (voz) y Lidia Escandell (batería). Simultáneamente, la mayoría de los asistentes encendieron las linternas de sus móviles, como si de un gran concierto se tratara, a la vez que cantaban con gran intensidad los dos hits autóctonos que interpretaron: ‘Anàrem a Sant Miquel’ y ‘Jo tinc una enamorada’.

La Consolación llegó a la recta final con 355 puntos, seguido de Sa Blanca Dona (330), Quartó del Rei (290) y Sa Real (160). En ese momento, Sa Blanca Dona ganó la prueba, que valía 500 puntos, y se convirtió en el nuevo vencedor del ‘Eivissàpiens’.

Poco después, los ganadores, algunos de ellos con lágrimas de emoción en los ojos, subieron al escenario, del que se adueñaron el jaleo y el jorgorio, a recoger el trofeo, la deseada lechuza, aunque no se la pudieron llevar al instituto a causa de la fina lluvia que caía en el centro de Vila.

La única nota negativa de la jornada fueron algunas faltas de respeto puntuales entre los participantes, como las burlas, tras ganar el certamen, de algunos alumnos de Sa Blanca Dona dirigidas a los estudiantes de Nuestra Señora de la Consolación, a los que les cantaban adiós.

Tras la competición, Joan Ramón Costa, alumno del centro ganador, que acudió vestido con el traje típico, confesó, con una sonrisa de oreja a oreja, la sorpresa por el resultado cosechado: «La verdad es que pensaba que podíamos ser segundos o terceros, pero no primeros. Ha sido una muy buena sorpresa y ahora toca celebrarlo volviendo al instituto, haciendo saber que hemos ganado y tocando los instrumentos».

Para su compañera, Isabella Dugay de Castro, con la pintura del símbolo del Blanca Dona corrida por las lágrimas sobre sus mejillas, valoró la experiencia: «Me siento como si no estuviera aquí. Lo que más me ha gustado es ver a mi instituto trabajar como un equipo, ya que no estamos tan unidos normalmente, pero esta experiencia puede servir para marcar un punto de inflexión en nuestra relación».

