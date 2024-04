Alerta sanitaria: retiran estos productos de los supermercados porque afectan a los alérgicos

Cada vez son más los ciudadanos (de todas las edades) que presentan alergias a determinados alimentos: frutos secos, mariscos, soja, huevos, sésamo...

Una alergia alimentaria es una reacción anormal del sistema inmunitario a ciertos productos. Su sistema inmunitario normalmente lo protege de los gérmenes. Pero si tienes una alergia alimentaria, tu sistema inmunitario reacciona por error a ciertos alimentos como si fueran dañinos. Esta reacción suele ser leve. Pero en algunos casos puede ser grave o incluso poner en riesgo la vida.

No es lo mismo una alergia alimentaria que una intolerancia alimentaria. Esta última, también tiene síntomas al comer ese alimento, pero estos suelen ser solo síntomas digestivos, como hinchazón y gases. Además, una intolerancia no es una reacción del sistema inmunitario.

Alertas sanitarias

La ley obliga a que en la lista de ingredientes que tiene un producto se resalten los alérgenos para que los consumidores los puedan identificar con facilidad y no ingieran un alimento al que tienen alergia sin darse cuenta. Pero en ocasiones esta normativa no se cumple y un producto puede tener un alérgeno que no está declarado en su composición.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) avisa cuando un producto que se vende en comercios y supermercados no incluye en su lista de ingredientes el alérgeno.

La Aesan ha hecho pública una nueva alerta alimentaria producida por posible presencia de huevo no indicado en el etiquetado en unas empanadillas congeladas porcedentes de Vietnam. Se ha retirado del mercado.

Se trata de las empanadillas tipo dumpling Mini Mandu Prawn DUMPLINGS de la marca Bibigo .

de la marca . La alerta afecta al lote 2308009227 (VN945 IV 065) con fecha de consumo preferentemente 21/06/2024. El producto se vende congelado en bolsas de 360 gramos.

La misma agencia también ha informado de la posible presencia de trazas de pescado, ingrediente no indicado en la lista de ingredientes, en empanadas de pollo y setas.

El producto implicado son las Empanadas de pollo y setas refrigeradas de la marca AHORRAMÁS .

refrigeradas de la marca . Las empanadas se venden en formato de 500g. Están afectadas aquellas con fecha de caducidad 20/02/2024, 21/02/2024 y 22/02/2024.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha dado a conocer una alerta alimentaria debida a la presencia de gluten, alérgeno no indicado en la lista de ingredientes, en una bolsa de golosinas.

El producto afectado se identifica como “ BOLSA CONO CUMPLE MOYANO ” elaborada y reetiquetada por la empresa responsable del producto, que incluía varias golosinas de otros fabricantes. La bolsa incluye el producto Tuboloco que en su composición contiene gluten, alérgeno no indicado en la etiqueta del producto final.

” elaborada y reetiquetada por la empresa responsable del producto, que incluía varias golosinas de otros fabricantes. La bolsa incluye el producto que en su composición contiene gluten, alérgeno no indicado en la etiqueta del producto final. La incidencia fue detectada por las autoridades sanitarias durante una inspección en un establecimiento de la provincia de Córdoba.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan alguna sensibilidad al gluten y pudieran tener el producto en casa que no lo consuman. Para el resto de los consumidores la ingesta de estas golosinas no implica riesgo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición amplía la información del aviso por la presencia de mostaza no declarada en la etiqueta en una sopa de sobre.

El producto afectado es la Sopa jardinera. Inicialmente se identificó la de Auchan, pero la alerta afecta a las sopas de sobre de varias marcas, de las que hay varios lotes implicados.