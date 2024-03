Sonidos de guitarra para dar vida a la Semana Santa en Sant Antoni

Corizonas, Los Invaders, Joven Dolores, Por las Noches y Morris Madrone forman el cartel del Rock Nights Festival, que se celebrará este sábado, 30 de marzo, a partir de las 19 horas en la playa de s’Arenal de Sant Antoni, con sonidos de guitarra para animar la Semana Santa con la que se adelanta la temporada turística.

El concejal de Fiestas, Miguel Tur, y el fundador y director de Rock Nights, Diego Calvo, junto a los dj’s Sr Cardona y Marcos Torres, dieron ayer a conocer los detalles de este evento, que ofrecerá música en directo a partir de las 19 horas.

«Es la primera vez que se celebra el Rock Nights en la playa de s’Arenal, donde se ha juntado la intención del Ayuntamiento para promover la música en directo en el municipio y una fiesta mítica como es el Rock Nights», apuntó Miguel Tur, que ha destacado que es una actividad que reúne a reconocidos grupos de rock y dirigida «a todos los visitantes que vienen a Sant Antoni en las vacaciones de Semana Santa, a los deportistas que participan en la Vuelta a Ibiza en MTB y de la Ruta de la Sal y a toda la población ibicenca, que saben que Sant Antoni es síntoma de pasárselo bien».

Lugar: Playa de s’Arenal de Sant Antoni. Fecha y hora: Sábado 30 de marzo desde las 19 horas. Entradas: Entrada libre.

Por su parte, Diego Calvo aseguró que están «muy ilusionados» con esta primera edición del Rock Nights Festival en la playa de s’Arenal: «Esun gran plan para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa, tanto para la gente local como para el turista». La programación del festival, que incluye «muchos sonidos de guitarra», se iniciará con el grupo Por las Noches, seguido de Corizonas, Joven Dolores, Los Invaders y Morris Madrone. A este elenco de rockeros, se les sumarán diferentes dj’s que amenizarán la jornada a ritmo de rock con la puesta de sol como escenario.

El dj Sr Cardona señaló: «El rock es un género que no vive su mejor momento pero, como dice el tópico, nunca morirá y que pasen cosas así en Sant Antoni, lo demuestra». «Es un cartel súper ecléctico, no solo con bandas nacionales top, sino también con grupos locales como Joven Dolores y esperemos que no sea el único festival y vengan muchos más», dijo. Por último, Marcos Torres, dj y diseñador del cartel del festival, explicó que «el cartel representa rock and roll, pero colorido y ecléctico, diseñado para que no quede nadie sin bailar».

La banda indie rock Corizonas, resultado de la unión de Los Coronas y Arizona Baby, cuenta con un bagaje importante en festivales como el BBK Live, Mad Cool, Primavera Sound o el Festival Vive Latino mexicano, y desembarca en Sant Antoni para conquistar el escenario del Rock Nights Festival.

Los Invaders llegan pisando fuerte desde Valencia con su «rock espacial o rock del futuro» como ellos mismos lo denominan. Los valencianos vuelven a la isla, después de actuar el verano pasado, con su rock pegadizo con toques electrónicos.

Una de las bandas más queridas en la isla, Joven Dolores, lanzó hace un año su tercer trabajo ‘Querido Impulso’ y el sábado 30 vuelven a tocar en casa bajo el tándem formado por el cantante David Serra y el guitarrista Joan Barbé.

El cuarteto Por Las Noches es la sugerente y divertida banda madrileña formada por Luis Basilio (Los Nastys), Álex de Lucas (The Parrots), el productor Raúl Santos y Edu ‘Por Las Noches’, que pondrá el toque irreverente con su bossa psicodélica y bolero punk. El músico y productor californiano Morris Madrone se estrena en la isla de la mano de Rock Nights; el cantautor trae bajo el brazo un repertorio cargado de rock con toques soul.

El festival, que también contará con puestos de comida, continuará con la música de los Djs Colin Peters, Lola Von Dage, Fat Gordon, el dúo formado por Marcos Torres y Sr. Cardona, Manel Simone y Diego Calvo.