Palladium Cares avanza con proyectos de medio ambiente y educación

Palladium Hotel Group presentó en mayo del año pasado Palladium Cares, la identidad bajo la que se engloban todos los proyectos del grupo en materia de Responsabilidad Social Corporativa, y que se articula en torno a tres verticales de acción estratégicas con un fuerte carácter social, tanto hacia dentro como hacia afuera: Our People, Our Community y Our Planet.

Dando continuidad al proyecto “4 Causes to Take Action”, que se desarrolla de manera cíclica en cuatro fases trimestrales a lo largo del año ―y que ya ha realizado acciones en favor de la infancia y las desigualdades― concluye la tercera causa centrada en el cuidado del planeta. En esta tercera fase, enfocada en el medio ambiente, han participado 180 voluntarios que forman parte tanto de la plantilla de las oficinas corporativas como de hoteles. Se ha colaborado con ONGs como Cruz Roja, Fundación Monte Madrid, Ecoherencia o Promemar, por medio de las que se han puesto en marcha iniciativas, entre las que destacan el trabajo en huertos urbanos, reforestación, limpieza de playas o talleres sobre la biosfera, a las que se ha dedicado un total 727 horas de trabajo voluntario.

Los esfuerzos en esta tercera causa ―Our Planet― cobran especialmente relevancia ahora, con la celebración el pasado 23 de marzo de la Hora del Planeta, y es que Palladium Hotel Group tiene un fuerte compromiso con la eficiencia energética. A nivel global, el 72% de la energía que se consume en los hoteles de Palladium Hotel Group proviene de fuentes renovables. En Europa, México y Brasil, esta cifra ya es del 100%.

Asimismo, a lo largo de estos meses, el grupo ha realizado importantes avances en los distintos proyectos marcados como objetivo para cada una de las vertientes, tanto en Europa como en América, y que se han dividido en distintas acciones. En concreto, su proyecto "4 Causes to Take Action" en Europa ha colaborado ya con 40 ONG locales, movilizando cerca de 500 voluntarios, que han participado en un total de 73 iniciativas, impactando positivamente en 1200 personas y en el medio ambiente.

En México, el grupo ha formalizado un nuevo acuerdo para el despliegue de un centro de formación y capacitación social en la región. Por el momento, Palladium Cares cuenta con centros en Jamaica y Brasil, y tiene el objetivo de beneficiar a más de 3.000 personas anualmente en diversos destinos de América.

Tras dar por finalizada la tercera causa, el proyecto “4 Causes to Take Action” acumula ya un total de 73 iniciativas, en colaboración con 40 ONG locales de distintos ámbitos, logrando un impacto positivo en 1200 personas y en el medio ambiente gracias al trabajo de más de cerca de 500 voluntarios. “4 Causes to Take Action” continúa ahora con la siguiente causa, el cuidado del mayor, cuyo desarrollo se extenderá hasta el próximo mes de junio, cuando se dará por finalizado el primer ciclo completo del proyecto. A lo largo de este periodo, los equipos de hoteles y corporativos de Palladium Hotel Group en Europa, continuarán su labor en colaboración con ONGs locales poniendo el foco en el cuidado de los mayores.